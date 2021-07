Esta vez no lo cederá: Watford inscribirá a ‘Cucho’ Hernández a la Premier League

Juan Camilo Hernández dejó de vestir la camisa del Getafe para jugar con el Watford, dueño de su ficha. REUTERS/Juan Medina

Luego de una temporada en el Getafe (España), en la que las lesiones fueron el mayor impedimento para que brillara, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández viajó a Inglaterra para comenzar pretemporada con el Watford, dueño de su ficha. Y contrario a otras ocasiones, en las que el club había cedido al colombiano, todo indica que lo quiere mantener en el plantel.

Este 14 de julio se conoció que el Watford, recién ascendido a la Premier League, quiere contar con el ‘Cucho’ para mantenerse en la primera categoría del fútbol inglés y, ¿por qué no?, buscar ubicarse en la primera mitad de la tabla de posiciones. Así pues, lo inscribirán a la liga local.

Lo único que impediría que el delantero de 22 años juegue en los Hornets es una oferta que resulte atractiva para el club inglés, hecho que hasta el momento no se ha dado. Lo que se afirma en el ‘viejo continente’ es que el DT del Watford, el español Xisco Muñoz, manifestó al pereirano su intención de direccionar y explotar todo su talento.

El Watford compró la ficha de Hernández en 2017, gracias a las actuaciones destacadas del futbolista vistiendo la camiseta del América de Cali en el Torneo Apertura y la del Deportivo Pereira durante dos temporadas, 2015 y 2016 —en las que sumó 23 goles en la Primera B—. No obstante, desde ese entonces el equipo inglés lo cedió al Huesca, Mallorca y Getafe.

En el Huesca quizá tuvo su mejor participación: fue determinante para el ascenso del equipo a la primera categoría del fútbol español en la temporada 2017-18, en la que se reportó con 16 anotaciones, si bien en la temporada 2018-19 bajó su rendimiento: marcó solo en cuatro oportunidades.

En la temporada 2019-20 militó en las filas de Mallorca, donde “rompió la red” cinco veces, y, en el año siguiente, jugó con el Getafe, marcando dos goles y asistiendo tres veces a sus compañeros. En su estancia en España, Hernández anotó 27 tantos en 166 partidos.

El reclamo a Rueda

Previo al comienzo de la Copa América Brasil 2021, cuando se desató la polémica por la desconvocatoria de James Rodríguez a la selección Colombia, ‘Cucho’ Hernández también le reclamó al DT por no tenerlo en cuenta para el certamen.

“No sé qué tenga que hacer para estar ahí porque al final, si miras la lógica, estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso, pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia es raro porque son niveles diferentes, aunque lo digo sin demeritar”, afirmó en una entrevista con ‘Diario La 10’.

En la entrevista Hernández agregó: “No sé qué tenga que hacer, pero seguiré trabajando con esfuerzo para estar ahí. Yo podría estar disputando la Copa América, con total seguridad podría estar aportándole al equipo”.

Al igual que las declaraciones de James, que señaló de irrespetuoso no ser tenido en cuenta para vestir la camisa del combinado tricolor en la Copa América, las palabras del ‘Cucho’ también cayeron mal en la prensa deportiva. En ESPN, el exfutbolista Iván René Valenciano lo crítico.

“Yo me pregunto, cuántos goles hizo el ‘Cucho’ Hernández en España para poder decir… él no está por encima de Duván Zapata, de Muriel, de Borré, de Luis Díaz, de Cuadrado. Si a mí me dicen que el es el goleador de la liga española yo estoy totalmente de acuerdo con él. Que hable menos, que meta más goles y tenga por seguro que el entrenador lo va a llevar sin ningún tipo de inconveniente”, afirmó Valenciano.

