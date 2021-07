“Me costó mucho irme de River. Dejo un lugar maravilloso al que voy a extrañar”: Rafael Santos Borré

Tras haber finalizado su presentación en la Conmebol Copa América 2021 al conseguir un tercer puesto en el campeonato de la mano de Reinaldo Rueda, el delantero barranquillero Rafael Santos Borré ya piensa en concentrar y entrenar con Eintracht Frankfurt en Alemania de cara a la temporada 2021/22 de la Bundesliga.

En su retorno al balompié europeo, el delantero colombiano de 25 años dialogó en exclusiva con el programa ESPN F90 para dar sus impresiones de lo que significó su paso por River Plate y los aprendizajes adquiridos en la experiencia deportiva que lo catapultó en la élite del fútbol profesional argentino de la mano del técnico Marcelo Gallardo.

‘Rafa’ se despidió una vez más de los hinchas de River Plate, esta vez en vivo a través de una charla con el programa conducido por Sebastián ‘Pollo’ Vignolo. En diálogo con el grupo de panelistas argentinos se mostró bastante contento y satisfecho por su paso con el club con el que ganó la Copa Conmebol Libertadores 2018. Además, admitió que dejó la puerta abierta ante un posible regreso en un futuro al club millonario.

Lo primero que dijo el colombiano fue que en realidad se hizo complejo dimensionar la idea de salir del club y no volver a verlos en mucho tiempo, pues las cosas sucedieron de repente:

Es muy duro de asimilar. Hace poco estaba con ellos, es difícil dejar un lugar en el que eras feliz, estás a gusto, pero sabemos que en la vida uno va por nuevos retos, desafíos. Era el momento de ir por un nuevo desafío, pero siempre cuesta dejar un plante tan lindo como el de River. Me voy de un lugar maravilloso al que voy a extrañar

En su paso por ‘La Banda’, Borré marcó 55 goles desde que arribó en 2017 proveniente de Atlético Madrid. Su disciplina facilitó la comprensión del mensaje de Marcelo Gallardo de presión alta, compromiso solidario y ataque feroz con los que domina los partidos en el último cuarto de cancha. Ahora, como máximo artillero en el ciclo del entrenador más ganador con River, ‘La Máquina’ sintió que era el momento de volver a Europa para fortalecer aún más sus condiciones futbolísticas.

Tuve en mente continuar en otros momentos pude salir pero quise seguir. A veces el sueño europeo no es como te lo pintan, por eso tuve tranquilidad para disfrutar de River y competir al máximo nivel. En este momento sí sentí la necesidad de seguir con nuevos retos. Gallardo no te retiene ni te obliga a quedarte, tiene otra virtud

Sobre su amor por la camiseta, el entrenador, el equipo y la hinchada en general, el delantero explicó qué lo hizo quedarse más tiempo, incluso recibiendo ofertas millonarias de Brasil en Palmeiras y otros clubes que manifestaron interés por él.

Me identifico con el estilo, la mentalidad. Entré en este mundo River y me enamoró mucho su idea, eso me llamó la atención. Si el club tiene ganas de que yo vuelva, siempre voy a tener esa ilusión de volver a este lugar tan especial.