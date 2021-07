“Es falso que fui novia de ‘Jeringa’ a mis 13 años”: Ana Lucía Domínguez

Ana Lucía Domínguez desmintió que ella haya tenido un noviazgo con el comediante a la edad de 13 años

Señalando a importantes medios de comunicación del país, la actriz Ana Lucía Domínguez salió al paso a un rumor que circuló en últimas horas sobre su relación con el popular comediante ‘Jeringa’.

Dicho rumor señalaba que la actriz y el comediante iniciaron una relación cuando ella tenía 13 años y él 27 e inició horas después de que Domínguez fuera entrevistada por Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol a través de un Instagram Live.

La repercusión afectó al comediante, quien fue víctima de ataques a través de Twitter por parte de indignados que le enrostraron responsabilidades por haber supuestamente iniciado una relación con una menor de edad.

Ante esta situación, Ana Lucía Domínguez aclaró, señalando a dichos medios, que: “Sin fundamento, sin argumentos, sin pruebas, están diciendo que ‘Jeringa’ y yo estuvimos desde que tenía 13 años”.

La actriz reconoció que conoció al comediante cuando “era muy chiquita”, no obstante precisó que su noviazgo, y posterior matrimonio, ocurrió cuando ella alcanzó la mayoría de edad.

Así lo expresó Domínguez en su video compartido en Twitter:

Evidentemente lo conocí cuando yo era muy chiquita, pero cuando empezamos a entablar una relación y cuando yo me casé yo tenía 18 años

La actriz ripostó con una advertencia a los medios de comunicación, señalando que este tipo de rumores afectan la reputación del implicado, en este caso, ‘Jeringa’, quien horas antes anunciaba que su expareja se pronunciaría con respecto a la situación de crisis en la que él se encontraba.

“Así que por favor cuidado con esas palabras porque la reputación de un artista, de una persona tan maravillosa, tan talentosa como lo es David García Henao, tenemos que apoyarlo y tenemos que saber que esas cosas no se deben decir así ”, enfatizó Ana Lucía Domínguez.

La actriz concluyó su intervención reconociendo el talento de su expareja y poniendo en la conversación un numeral #ApoyemosAJeringa que alcanzó repercusión en Twitter en las primeras horas del 8 de julio.

El tweet de la actriz, en el que mencionó a su actual esposo, el influyente y también actor Jorge Cárdenas, así como a los medios bogotanos El Espectador, SEMANA, El Tiempo y con el numeral mencionado arriba, contaba con más de 60 mil visualizaciones desde su publicación en la tarde del 7 de julio.

La actriz afirmó que no es cierto que haya sido novia del comediante a los 13 años

Una historia de amor que se truncó por la distancia

Domínguez y ‘Jeringa’ se casaron en el 2001, cuando ella tenía 18 años; sin embargo, la dicha duró poco, ya que se separaron a los dos años.

Lo que no se sabía sobre su ruptura lo reveló durante un Instagram Live con Juan Diego Alvira.

La historia comenzó, según relata Domínguez, cuando a ‘Jeringa’ le salió un puesto para trabajar en Univision, en Estados Unidos, y a ella otro en la producción Gata Salvaje. Al parecer, al humorista sí le salió la visa, mientras que a ella no, por lo que ‘se vio en la necesidad’ de sostener matrimonio con este para que le pudieran facilitar los trámites:

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar [la visa]’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad y, con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, confesó en la transmisión.

Fotos: Colprensa

Ana Lucía manifestó que su superación estuvo enmarcada por la oportunidad que le salió de viajar a Colombia para grabar Pasión de Gavilanes (2003-2004), la cual terminaría por darle un gran salto más a su carrera:

“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá [Estados Unidos] dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, [’Jeringa’] es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda”, concluyó sobre el tema.

