Murió trabajador que resultó herido en peaje incinerado en Antioquia el pasado 24 de junio

Queman el peaje de los Llanos de Cuivá en Yarumal, al norte del departamento de Antioquia. Foto: Denuncias Antioquia.

El pasado 24 de junio se dio a conocer que cerca de las 3:30 a. m. un grupo de hombres armados prendieron fuego al peaje Los Llanos, del corredor vial Medellín - Yarumal. De acuerdo con el diario local El Colombiano, los sujetos ingresaron al lugar de donde se llevaron el dinero que había sido recaudado y prendieron fuego a las instalaciones.

Una de las personas que estaba en el lugar al momento del ataque, afirmó al diario local que “Todo ocurrió como a las 3:30 de la mañana, contamos como a ocho hombres armados. Todos tenían armas. Llegaron y le prendieron fuego a las oficinas”.

La angustia se apoderó de las personas que trabajaban en este peaje cuando los sujetos le prendieron fuego a la caseta administrativa, y dentro de esta se encontraba el administrador, Luis Fernando Álvarez Correa, quien sufrió quemaduras en su cuerpo de tercer grado.

En ese momento, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, manifestó: “Lamentamos lo sucedido en el peaje Los Llanos, en Antioquia. Hechos como este, en el que uno de nuestros trabajadores vio afectada su integridad al sufrir quemaduras en su cuerpo, no tienen justificación. Por eso hacemos un llamado al respeto por la vida”.

Igualmente, el director general de Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, sostuvo: “Rechazamos estos actos vandálicos que atentan contra la vida de nuestros trabajadores y la infraestructura vial. Es lamentable que todo esto siga sucediendo en momentos donde el respeto y el diálogo son claves para seguir adelante con los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional en términos de conectividad y seguridad”.

Luis Fernando Álvarez Correa, de 38 años, padre de dos hijos, fue internado en la Fundación San Vicente, en Medellín y este martes, 12 días después de lo sucedido falleció por las heridas.

Así lo anunció Invías mediante un comunicado “El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) ofrece su más sentida voz de condolencia debido al fallecimiento de Luis Fernando Álvarez Correa, de 38 años, jefe de peajes en la estación Los Llanos, en Antioquia, quien no pudo superar inconvenientes de salud tras haber sido afectado por el ataque a dicho peaje”.

Así mismo, el sector transporte, en cabeza de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, lamentó esta noticia e hizo un llamado por el respeto a la vida, la integridad de los ciudadanos y trabajadores del sector.

Igualmente, la entidad ofreció su solidaridad y respeto a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Álvarez en este difícil momento.

Hipótesis de los hechos

Horas después de presentarse el incidente, el pasado 24 de junio, el ministro de Defensa Diego Molano Aponte, aseguró que en este hecho no solo atentaron contra las instalaciones, sino que ocasionaron graves quemaduras a uno de los trabajadores del peaje que ya está siendo atendido en Medellín. “Preliminarmente sabemos que el acto criminal habría sido perpetrado por hombres fuertemente armados, presuntamente integrantes de la compañía Héroes y Mártires de Tarazá del ELN, al mando de alias ‘Negro’ y alias ‘Flaco’”, aseguró.

Diego Molano agregó: “No nos dejaremos intimidar, seguimos trabajando con la Fuerza Pública para brindar toda la protección a los ciudadanos. Sin tregua contra estos grupos criminales, ya se activaron las rutas para dar con los responsables de estos hechos. Como lo he dicho, no vamos a permitir actos vandálicos y que estos narcocriminales sigan afectando a nuestra población y ni a la infraestructura del país”.

Cabe recordar, que según el reporte de InvÍas, desde mayo pasado y debido a estos actos vandálicos, 16 peajes del Instituto Nacional de Vías han sufrido afectaciones.

