Sergio Fajardo hace un llamado a los jóvenes a que hagan política: “se tienen que organizar”

En la foto: Sergio Fajardo, Precandidato Presidencial. (Colprensa - Camila Díaz)

En un video reflexivo donde da a conocer un poco de su vida pública y política, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo invitó a los jóvenes del país a meterse en la política para que sean ellos mismos quienes cambien al país.

“Mi mensaje para los y las jóvenes del país: entren a la política. No se demoren hasta sus 43 años, como lo hice yo, en entender que es en la política donde se logran las transformaciones que reclama el país. Si de algo les sirve mi experiencia, la pongo a su disposición”, escribió el político en el trino en el que colgó su alocución.

En la grabación, Fajardo comentó que hizo ese video para reconocer que sí es un político que lleva 20 años diciendo que no lo es, porque también se sintió asqueado por la clase política en Colombia. “Lo que vi en las noticias cuando era profesor de matemáticas en las universidades de Los Andes y la Nacional y prefería entrar a esto como un primíparo ya grande a mis 43 años. Ya hicimos una alcaldía y una gobernación, hicimos campañas a la Presidencia y soy un político y sigo siendo profesor, si eso es una acusación hasta ahí me pueden acusar”, sostuvo.

Relató que cuando entraron a la política decían que estaban locos y que no tenían nada que hacer en ese mundo. “Nos lanzamos al agua con un grupo de amigos igual de inexpertos que yo con pocos contactos y la intuición nos llevó a salir a las calles y caminar y conversar con la gente esa fue la forma que encontramos. Por caminar no cobran y nosotros solo tomamos tinto y agua, para nuestra sorpresa con cero por ciento en las encuestas nos empezaron a buscar a decirme que me sentara con este personaje que tenía unos voticos, o con este otro que nos podía conseguir una plática”, aseguró el precandidato.

El político contó que se le acercaron varios “tiburones” que buscaban darle una ayuda pero que solo eran “políticos de cañería” que no quieren el cambio. Es por eso que Fajardo le envía un mensaje a los jóvenes del país a que hagan política desde la democracia. “Tienen la obligación de cambiar a este país”, comentó.

“Se tienen que organizar, recoger firmas, articular un discurso y ganarse puestos importantes, en dónde, pues en la política y sin experiencia”, dijo en el video.

Para Fajardo es posible llegar a ese camino y asegura que la sensación de desasosiego es nueva en Colombia y que a pesar de que todo se ve tan gris, rendirse nunca es una opción y los cambios siempre se pueden lograr. “No nos podemos dejar doblegar por el miedo”, sostuvo.

Relató cómo una vez ganaron la Alcaldía de Medellín, llegaron otra vez los tiburones a pedir contratos, puestos a cambio de gobernabilidad. “Eso se lo van a encontrar ustedes en la vida pública, llegarán a una pregunta muy íntima en la soledad del poder, no me dejo extorsionar, esa era la cuestión. También me di cuenta que ese politiquero, ese tiburón, también se asustó cuando un proyecto que transforma la vida de las personas es más grande que su nefasta ambición personal”, indicó.

Fajardo hizo un llamado también para que los jóvenes que logren entrar a la política y logren puestos importantes, no se dejen corromper porque será darle la espalda a esos llamados que hicieron desde las manifestaciones sociales.

Este es el video:

