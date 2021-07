Con la camiseta de la selección, Falcao envía mensaje de aliento a Colombia ante el duelo con Argentina

(Colprensa - Diego Pineda)

Colombia está a la expectativa con el partido de la semifinal de la Copa América 2021, en el que se enfrentará a Argentina durante la noche de este martes, en Brasilia. Para calmar la tensión que se vive por el resultado, Radamel Falcao García aprovechó y le envió sus mejores energías a la selección para salir vencedores en este encuentro.

‘El Tigre’, uno de los grandes ausentes en La Tricolor, volvió a dar una muestra de compañerismo, de liderazgo y amor por la selección, por medio de un emotivo mensaje.

“Con la camiseta puesta. Hoy más que nunca todos unidos por el objetivo. Vamos !!!!”, escribió Radamel en sus redes sociales.

Y es que a pesar de su ausencia durante los últimos encuentros, el futbolista samario ha estado pendiente de la actuación de la selección Colombia en la Copa América y se han vuelto costumbre sus mensajes de aliento o de felicitación a los jugadores.

Cabe recalcar que, Colombia, conducida por Reinaldo Rueda, recupera a un futbolista fundamental para el andamiaje del equipo. Juan Cuadrado, quien se ausentó en el partido de cuartos de final ante Uruguay por acumulación de amarillas, vuelve al primer equipo. El volante de la Juventus, de Italia, disputa su partido número 100 con la casaca de la selección cafetera.

Por otro lado, con David Ospina como figura en varias de las presentaciones del equipo durante la Copa América, Colombia dejó en el camino a Uruguay. Tras igualar sin goles, los colombianos no fallaron en la tanda de los penales y avanzaron a las semifinales del certamen. Para el encuentro de esta noche en la capital administrativa de Brasil, Rafael Santos Borré y Dúvan Zapata son los atacantes que intentarán vulnerar el arco que defiende Emiliano Martínez.

Por su parte, Argentina está ante la gran oportunidad de volver a ser finalista del continente. Pero antes de pensar en Brasil, que superó a Perú y espera en la definición, debe dejar en el camino al conjunto cafetero, que viene de vencer en los penales a la selección uruguaya.

Luego de vencer 3-0 a Ecuador con una brillante actuación de Messi, que ya lleva cuatro goles y la misma cantidad de asistencias, la Albiceleste no regresó al país y se quedó en tierra brasileña para preparar el duelo de hoy en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia. Como lo expuso en las últimas horas el propio entrenador argentino, la idea no cambia. “Hay algunos jugadores cansados, con algunas molestias, y vamos a esperar para confirmar el equipo. De todas formas no va a variar la idea que venimos plasmando”, adelantó el DT en la conferencia de prensa virtual que se transmitió por las redes sociales de la Selección.

El último antecedente entre ambas selecciones se dio hace casi un mes. Por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar 2022, argentinos y colombianos igualaron 2-2 en Barranquilla. Rápidamente, el equipo de Messi se puso en ventaja gracias a los tantos de Cuti Romero, de cabeza, y de Leandro Paredes, que completó una gran jugada individual en el área para estirar la diferencia en el marcador.

En el inicio del complemento, descontó Muriel de penal y en tiempo de descuento apareció Miguel Borja para poner el empate final luego de un error de Foyth y una fallida respuesta de Agustín Marchesín.

SEGUIR LEYENDO: