Video | Valentina Ferrer, novia de J Balvin, muestra su abdomen después de nueve días de haber dado a luz

El pasado domingo 27 de junio, la modelo y exMiss Universo Argentina Valentina Ferrer, novia del artista de género urbano, J Balvin, confirmó el nacimiento de su primogénito Río. El cantante dio la noticia a través de su cuenta de Twitter con un breve mensaje que citaba “Querido Río”.

Por su parte, la modelo lo dio a conocer cuatro días después, cuando publicó una fotografía con el texto en inglés “4 days of the best love”, “4 días del mejor amor”, traducido a español.

Este martes, la modelo dejó ver cómo luce su cuerpo a nueve días del nacimiento del pequeño Río. En la parte superior luce un corto top de color negro, unas licras del mismo tono de donde sobresale su ropa interior. Cabe recordar que, la modelo alcanza los 700 mil seguidores en sus redes sociales.

En el video se aprecia a la joven posando frente al espejo de su baño, y sus fanáticos pueden ver cómo en tan corto tiempo logró recuperar su figura.

“Día nueve de postparto”, agregó sobre la publicación, la cual se viralizó en redes sociales por páginas en Instagram que se encargan de difundir los pasos de los personajes del entretenimiento nacional.

Tomada de Instagram @valentinaferrer

Posteriormente, en otra de sus historias, se puede apreciar la mano de la recién estrenada mamá, en una fotografía a blanco y negro agarrando la de su pequeño hijo.

Cabe recordar que, el nombre del pequeño Río fue elegido por los padres. De carácter unisex por lo que en diferentes lugares puede ser asignado a niño o niña, sin distinción. Una de las características que definen a las personas registradas bajo este nombre son: aquellas que explotan su vertiente más sensible y cariñosa, siendo consideradas románticas y detallistas.

Esto hace que también sean en el futuro, personas muy generosas, pues siempre buscarán el bienestar de la gente que los rodea, lo que vendría siendo de gran importancia para el artista. Hasta el momento, la pareja no ha mostrado a su hijo en comunidad, pues la madre solamente ha compartido unas imágenes que no dejan ver su rostro.

J Balvin presenta nuevo proyecto musical

El artista colombiano continúa conquistando el mercado junto a otros artistas internacionales y, después de colaborar este año con la argentina Maria Becerra y el boricua Jay Wheeler, ha decidido presentar su más reciente éxito musical, grabando junto al productor y DJ estadounidense, Skrillex, la canción ‘In Da Getto’.

“Normalmente cada cierto tiempo me atrevo a ser sonidos diferentes y propuestas musicales y, bueno, ahí está ‘In Da Getto’, que lo disfruten”, expresó el reguetonero colombiano en sus historias de Instagram.

Lanzamiento del J Balvitron

Este 1 de julio, la multinacional Hasbro, encargada de la producción y diseño de juguetes en los Estados Unidos, anunció que prepara en colaboración con el cantante de reguetón J Balvin, para convertirlo en una de las famosas figuras de acción de Transformers.

Según informó la empresa de juguetes, la figura de que se transforma de un vehículo a un robot de pelea, se llamará J Balvintron. Tendrá una altura de 7 pulgadas y contará con un diseño exclusivo en el que convergerán las imágenes de dos de los álbumes del paisa: Energía y Vibras.

“Si miras la figura de Balvin, su peinado arcoíris es muy icónico. Pasamos por diez repeticiones. La cabeza del robot tiene cinco colores. Además, nos aseguramos de que la cara sonriente estuviera presente.”, explicó el diseñador del J Balvintron.

