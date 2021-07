Video | La actriz Juliette Pardau reveló por qué siempre uno de sus ojos se ve irritado

Juliette Pardau. Foto: Instagram @juliepardau

Es muy común ver por estos días a los personajes de la farándula nacional interactuar con sus fanáticos a través de sus perfiles de Instagram. Este fue el caso de la actriz y cantante de origen venezolano Juliette Pardau, quien ganó popularidad y reconocimiento en Colombia gracias a su papel de Dany en el seriado ‘Pa’ Quererte’.

La actriz abrió la caja de ‘preguntas y respuestas’ para responderle a un internauta que le cuestionó el por qué siempre uno de sus ojos permanece rojo. Paradu explicó que todo esto ocurrió cuando hace muchos años se quedó dormida con los lentes de contacto puestos y el ojo se secó, lo que ocasionó que el elemento se pegara a la cornea.

“En la madrugada me empezó un dolor terrible y en lugar de humedecer el ojo y retirar el lente, me los arranqué, lo hice con toda la fuerza, me dolió mucho y en la mañana siguiente me amanecieron pegados los ojos, me puse agua fría, agua tibia, goticas y ya entré en crisis cuando agarré el celular para enviar el mensaje y la luz del celular fue como si me hubiesen puesto algo quemándome el ojo”, relató la actriz.

Adicionalmente, Pardau fuer llevada a urgencias y el oftalmólogo le hizo una observación ya que con sus acciones dañó una de las primeras capas del globo ocular.

“Dañé una de esas capas, entonces por eso mis ojos son extremadamente sensibles a la luz, a la contaminación o a cualquier agente externo, por ese motivo es que permanecen rojos y se empeora más cuando lloro”, finalizando la explicación del porqué de la irritación.

En la publicación de la respuesta dada por Juliette, en una página especializada en replicar la actividad de los famosos en sus redes sociales, se aprecian mensajes de los seguidores de la actriz, en los que muchos concuerdan que no ha sido a la única persona a la que le ha pasado esto con los lentes de contacto.

Después de su aparición en el seriado ‘Pa’ Quererte’ de RCN, donde Juliette representó a una joven mujer de carácter bondadoso y noble, la actriz se encuentra preparando un personaje completamente distinto, ahora le dará vida a Vivian Roldán, una comunicadora social que, según la sinopsis de esta nueva producción, se caracteriza por ser “caprichosa” y “vanidosa”.

‘La Nieta Elegida’, este es el nombre de la nueva producción en la que se encuentra trabajando la actriz, que llegará muy pronto al Canal RCN, “explorando un recurso literario poco común en la televisión colombiana como es el suspenso”, se lee en una breve descripción que ofrece el canal sobre la serie.

¿Por qué no sube fotos junto a su novio?

En días pasados, la actriz reveló en una ronda de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, encarando a los usuarios que la cuestionaban el hecho de nunca subir fotos junto a Julián Román.

- “¿Por qué nunca subes fotos o historias con tu novio?”.

Según mencionó Juliette, para ambos es de gran importancia ser reservados con sus temas personales, entre ellos los de familia y pareja, porque les pertenecen más allá de que sean figuras públicas y casi que todo el mundo los reconozca en el país.

“Creo que hay aspectos de la vida que hay que mantener privados. La verdad siempre he sido así, como que nunca me lo he cuestionado, es decir, en mis relaciones anteriores tampoco he subido fotos ni estoy poniendo mensajes, entonces no es algo nuevo”, expresó la actriz.

