Mr. Black confiesa que se encuentra trabajando en ampliar su familia

Mr Black. Foto: Instagram @mrblackelpresidente

El cantante de champeta Mr. Black, oriundo de Cartagena, a sus 42 años ha dejado claro que se encuentra en la tarea de agrandar su familia con su esposa, Yuranis León. El artista reveló en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ algunos detalles y también, dejó ver su emoción por el próximo regreso a los escenarios.

“Muy contento a pesar que no habrá público al 100% y me alegra porque es un inicio de pensar que todo va a volver a la normalidad y mientras nos adaptamos a esa nueva normalidad, yo me conformo de cantarle por lo menos a una menor cantidad de personas y ahí vamos, paso a paso”, expresó ‘El Presidente’ del género, como también es conocido.

Uno de los sueños que siempre ha tenido en la cabeza, desde que inició su carrera como exponente de la champeta, es internacionalizar el género, camino que se encuentra construyendo incansablemente.

“No ha sido fácil, ya hemos ido dando los primeros pinitos con las canciones que se grabaron antes y que gracias a Dios me dieron a conocer en diferentes partes del mundo, pero tenemos que seguir trabajando porque tú sabes que ahora la música ha variado mucho y sale mucha música nueva”, agregó el artista a ‘Lo Sé Todo’.

En medio de la entrevista, el intérprete de ‘El Serrucho’, decidió abrir su corazón y confesó que se encuentra en la búsqueda de otro hijo con su esposa, Yuranis León.

“Tenemos ganas de tener otro hijo, pero sólo Dios es el que sabe, ahí seguiremos intentando e intentando hasta que se nos dé”, finalizó el cantante.

Pese a estas declaraciones de Mr. Black, su esposa había concedido una entrevista al mismo medio de comunicación, pues en redes sociales circulaba un fuerte rumor.

En ‘Lo Sé Todo’ expresó: “Estaba asustada un poquito porque tenía un retraso que nunca me había pasado, pero bueno, no, no estoy embarazada. Al momento estábamos alegres, pero hay que aceptar lo que Dios quiere”, expresó en el programa de entretenimiento la intérprete de ‘La Respuesta’.

Yuranis León y la foto que causó polémica por un supuesto retoque. Foto: Instagram

Posteriormente, agregó que siente que ya “cerró la fábrica”.

Cabe resaltar que, Yuranis León, al momento de conocer al cantante, ya había tenido una hija llamada Yirlhe León, fruto de una relación pasada. Por su parte, junto a Mr. Black tuvo a Korhaliz Sayonara y el intérprete de ‘Bandida’ tiene otros hijos de relaciones anteriores.

Críticas por su extravagancia al vestir

El artista es quizá, de lejos, uno de los personajes de la farándula nacional que más controversia y comentarios de todo tipo genera en las redes sociales. Recientemente, el cantante de champeta fue blanco de burlas y críticas en su cuenta de Instagram donde realizó una publicación con un atuendo que muchos calificaron de mal gusto.

En las imágenes se puede apreciar como el champetero lució una chaqueta de un material que se asemeja al plástico. Posteriormente, un usuario comentó: “Parece una bolsa de basura con botas”.

Ante esto, Mr. Black se la supo devolver con algo de sarcasmo como suele hacerlo el cantante: “Esa es la idea. Yo soy la bolsa y tú eres la basura”, seguido de unos emoticones de caras llorando de la risa.

