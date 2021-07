Las curiosas experiencias que Carmen Villalobos tuvo con dos fanáticos y de ‘Café, con aroma de mujer’

Carmen Villalobos. Foto: Instagram @cvillaloboss

Cuando se es actor/actriz y se interpreta un personaje, especialmente un villano, son muchas las diferentes pasiones que se generan entre el público. Y recientemente Carmen Villalobos vio las dos caras de la moneda después de toparse con dos fanáticos de la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’. La actriz, oriunda de Barranquilla, encarna a la villana de esta historia: ‘Lucía Sanclemente’.

En primer lugar y, por medio de sus historias en Instagram, relató: “Miren cómo somos los seres humanos de diferentes. Hace dos días estábamos grabando y William (Levy) y yo íbamos saliendo del set y una señora me grita: - Oiga, usted me cae mal. No la soporto - y yo: - Ay señora, muchas gracias, qué linda -. Se voltea a mirar a William (y dice): - Pare de dejarse manipular tanto por esta mujer -, la señora así toda metida en su personaje”.

Sin embargo, pocos días después otro seguidor de la novela le manifestó, por el contrario de la señora anterior, toda su admiración por su trabajo. “Hace dos minutos iba pasando un señor en un carro y se detiene: - Soy tu fan, qué rico lo que estás haciendo, me encanta - y le digo: - ¿Te estás viendo café? – (responde) – Claro, me encanta y amo lo que estás haciendo -. Están los que me odian, por un lado, y también están los que me aman por el otro. Así es que es muy bonito sentir eso del público. Los quiero”, concluyó.

Respecto de su primer trabajo como villana en una producción, la actriz colombiana expresó en entrevista con Hola! Usa: “Comencé a preparar mi personaje con mi coach y lo tengo que decir de verdad, creo que es la primera vez que lo preparo con un coach porque sabía el reto que se me venía encima. Venía de estar 4 años con muchas “mañas” que se le quedan a uno (…) Empecé a trabajar con un coach para poder quitar un poco como esos hábitos y ya una vez llegar al set ponerme en las manos de mis directores”.

Carmen Villalobos y su trabajo como actriz

La actriz goza de una nutrida carrera actoral pasando por producciones como ‘Club 10’ (1999), ‘La tormenta’ (2005), ‘Nadie es eterno en el mundo’ (2007) y las series ‘Sin senos no hay paraíso’ y ‘El señor de los cielos’.

Actualmente los fanáticos de Carmen Villalobos la pueden ver en ‘Café, con aroma de mujer’ encarnando a la primera villana de su carrera: ‘Lucía Sanclemente’. En el reparto también están William Levy como ‘Sebastián Vallejo’ y Laura Londoño como ‘Gaviota’.

En ‘Café’ no es la primera vez que Carmen Villalobos y William Levy unen sus talentos en una misma producción, previamente ya lo habían hecho en el cine, específicamente en la película ‘El fantasma de mi novia’, estrenada en 2018 con Francis Disla como director.

Por otro lado, otra actriz de ‘Café, con aroma de mujer’- Mabel Moreno – ya terminó por su parte todas las escenas con su personaje, es decir, concluyeron sus grabaciones.

La producción es una adaptación de la historia estrenada en 1994 con el mismo título. Aquella vez fue Margarita Rosa de Francisco la protagonista.

