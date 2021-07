Claudia Bahamón reveló cuántos novios ha tenido y su secreto de belleza más importante

Claudia Bahamón. Foto Instagram @claudiabahamon

Claudia Bahamón nacida en Neiva, Huila, se encuentra nuevamente al comando de los famosos cocineros los fines de semana como presentadora de Masterchef Celebrity Colombia. Los colombianos la recuerdan desde sus inicios como modelo y cuando presentaba la sección de entretenimiento de Noticias RCN junto a Andrea Serna, desde allí se ganó el corazón de los televidentes.

Recientemente, a través de la famosa dinámica en redes sociales, en donde los famosos interactúan con sus seguidores respondiendo a preguntas sobre su vida personal y profesional. En su cuenta de Instagram, Bahamón dejó en evidencia tranquilidad y frescura con la que vive, mientras sus fanáticos le preguntaban por su aspecto físico.

Pues bien, la presentadora le contó a sus millones de fanáticos que tiene en su cuenta personal, algunos detalles de su vida personal como su belleza, que sigue intacta con el paso de los años, que le han sentado de maravilla y acerca de su pasado amoroso.

La mujer, que recientemente confesó en una entrevista con ‘Lo sé Todo’ haber sufrido de ansiedad durante la pandemia del covid-19 y donde confesó “Esto genera esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, de qué viene, que cuando se termina, de si se termina o no se termina”, fue cuestionada por un seguidor que quiso saber cuántos novios ha tenido la hermosa modelo.

“Eso a los 42 años no se puede responder con exactitud! Acá estoy cerrando los ojos haciendo cuentas ... A los 12 tuve mi primer novio”, reveló entre risas y aclarando que su abuelo se refería a sus novios como ‘Terengues’, mientras que para su papá le constaba mucho decirles por el título de ‘novio’, simplemente eran llamados ‘amores de verano’.

“Así que con esos títulos, según estos dos grandes amores, he tenido un solo novio, respondí?”, afirmó Bahamón que dio una respuesta muy diplomática que se encuentra casada con Simón Brand desde el 2004 y con quien tiene dos hijos: Samuel y Lucas Brand.

Otro seguidor fue un poco más allá de su vida privada y le preguntó cuál es el secreto que la presentadora tiene para su eterna juventud, pues a pesar del paso de los años, a la mujer no le pasan para nada mal y se conserva igual de bella.

“Jajajaja no sé si tengo la eterna juventud! Pero la actitud es un buen dato! Cuando estoy alegre me siento más joven, cuando tengo mis días de tristeza me veo anciana!”, explicó.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity Colombia 2021

Los fanáticos de la neivana la podrán ver nuevamente presentando el reality gastronómico, MasterChef Celebrity Colombia, que se lanzará el próximo sábado 5 de junio y se podrá seguir viendo todos los fines de semana por el Canal RCN.

En esta oportunidad algunos de los famosos participantes son: La actriz Lorna Cepeda, el español Emmanuel Esparza, la cantante de música popular Francy, los comediantes Liss Pereira y Diego Camargo, la cantante Marbelle, entre otros.

Durante una entrevista con La FM, la presentadora neivana dijo: “Esta temporada salida al aire para mí es un milagro, de verdad. Luego de que el año pasado comenzáramos a grabar en mayo 11 y nos dijeran: - cancelado, entramos a cuarentena, no sabemos qué va a pasar - y lo movíamos (las filmaciones) no que si en julio, que si agosto, que si octubre. No se hizo en el año y yo dije: - Dios mío, esto ya no fue – (…) y cuando nos hablaron a principios de año que finalmente íbamos a grabar yo dije: Gracias Dios por darnos una nueva oportunidad”.

