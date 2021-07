Video | Se acabó el paseo: ‘La Liendra’ reveló cuánto dinero gastó en su paso por Dubai

La Liendra. Foto: Instagram @La_Liendaa

El influenciador colombiano Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, vivió un sin fin de experiencias en Dubai junto a su pareja, la también generadora de contenido Dani Duke. El viaje de los jóvenes a una de las ciudades más famosas y costosas del mundo, fue parte del regalo de cumpleaños que Dani le dio al pereirano por su cumpleaños número 21.

En su regreso a Colombia, Duke y Gómez debieron hacer escala en España por 12 horas mientras abordaban el siguiente vuelo con destino al país cafetero. Allí, el creador de contenido decidió interactuar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, en donde abrió la famosa caja de ‘preguntas y respuestas’ en donde los fanáticos de la pareja aprovechó para preguntar sobre el viaje.

La Liendra y Dani Duke en Dubái. Foto tomada de redes sociales.

- ¿Cuánto se gastaron en el viaje?, preguntó uno de sus seguidores mientras descansaban en el aeropuerto de Madrid.

“Parce mucha, pues tampoco mucha yo no sé porque cada quien tiene plata, pero yo creo que contando todo todo todo, se nos fueron por ahí unos 60 o 70 millones en el viaje pero porque nosotros hicimos de todo”, reveló Mauricio Gómez a la pregunta de su seguidor.

Entretanto, Dani Duke intervino en la respuesta donde reveló que su novio tuvo que pagar una gran suma de dinero por cuenta de un sobrecupo que el influenciador llevaba por la cantidad de recuerdos que le llevaba a su familia, de su paso por Dubai.

“Lo que mi bebé dice de sobrecupo es que como buen colombiano cuando se va de viaje quiere traerle de todo a la familia, yo no puedo viajar sin traerle algo a mi familia”, comento el creador de contenido.

Mientras tanto, Dani Duke relató lo que realmente ocurrió, “vea estábamos ayer comprando los regalitos, uno lleva que el imancito o un detallito chiquito, yo le dije ‘hay que llevar detallitos’ y entonces él llevó regalos a todo el mundo, a los amigos, a la abuela, a la prima, a las sobrinas a todo el mundo y yo le decía ‘mono eso pesa mucho, recuerda el sobrecupo, recuerda que nosotros vinimos con sobrecupo’”.

Tomado de Instagram @la_liendraa

A lo que Gómez agregó, “casi me desgarro los brazos cuando me entregaron las bolsas y entonces cuando empacamos, 37 kilos de sobrecupo que costaron 3.700.000 pesos, tocaba pagar eso, ya usted qué hace con eso, me tocó pagar todo eso por traerle regalo a la familia, que valoren eso”.

Al final, el creador de contenido hizo énfasis en que gastaron toda esa cantidad de dinero, porque su novia hizo reservaciones en un muy buen hotel y todos los días realizaban actividades increíbles que próximamente se verán en sus vlogs.

A Gómez se le ha visto desde el emblemático Burj Khalika, centros comerciales donde vive experiencias únicas y hasta un zoológico en el que alimentó a una leona, un oso y una jirafa. En el zoológico, al influenciador se le vio acompañado de un jeque árabe vestido con su túnica blanca.

Recordemos que en una de sus publicaciones de su cuenta de Instagram y que generaron gran controversia entre sus fanáticos, donde tiene más de seis millones de seguidores, sorprendió con tres instantáneas en las que se le ve como un jeque árabe.

Foto tomada de redes sociales.

“Me creo jeque y qué”, señaló en la descripción de las imágenes La Liendra. Además de esto anunció que ya tiene varios videos editados sobre lo que ha vivido en esta ciudad y que pronto empezará a subir en su canal de YouTube.

