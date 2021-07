¿Se ilusionó? la propuesta de Felipe Saruma que tomó a Andrea Valdiri por sorpresa

El influenciador Felipe Saruma, quien se ha vuelto cercano a Andrea Valdiri, preparó una peculiar propuesta en la que terminó de rodillas frente a la bailarina. Foto: Instagram

Andrea Valdiri, bailarina barranquillera, es una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana. Con sus más de 6 millones de seguidores, la también empresaria ha sabido mostrar su vida por medio de Instagram y, en la misma plataforma, impulsar sus negocios personales.

Por la relevancia de la barranquillera, cuenta con amigos influenciadores que también poseen millones de seguidores en la red social. Uno de ellos es Felipe Saruma, quien, desde el embarazo de Valdiri, se ha vuelto cercano a la figura pública.

Por medio de videos tipo ‘sketch’, ambos creadores de contenido han colaborado e, incluso, hicieron una parodia de lo que sería el parto de Adhara, la hija recién nacida de la bailarina. Semanas después, se conoció que Saruma se encuentra en una casa vacacional junto a la familia de la influenciadora.

Sin embargo, ahora son noticia por el video que grabó el bumangués preparándose para hacerle una propuesta a la influenciadora que lo dejó de rodillas frente a ella.

“Esto para mí es algo importante. Tengo nervios, entonces, vamos a ver cómo nos va. Creo que Andrea está comiendo en este momento. ¿Está comiendo? Está con el celular”, dijo Saruma al principio del video.

Posteriormente, Saruma interrumpió el almuerzo de la mujer. “¿Usted qué hace?”, preguntó el influenciador, para lo que Valdiri respondió: “Almorzando”. Sin embargo, el creador de contenido pidió que lo acompañara para “ayudarle en algo”.

Entre la conversación, incluso, se podía identificar que la influenciadora se encontraba desapercibida porque interrumpió para llamar la atención de Isabella, su hija mayor que se encontraba en la piscina. A pesar de escucharse resistente al principio, Valdiri accedió a acompañar a Saruma.

Valdiri acompañó a Saruma al borde de la piscina y, por esto, la influenciadora pensó que la iba a empujar dentro del agua. “¿Qué pasó? No me vas a meter”, expresó, pero el influenciador le aseguró que no iba a ocurrir eso que sospechaba.

“No, pues, cómo le explico. No sé por dónde empezar. Mira que no había tenido la confianza para decirte lo que te voy a decir. Ya nos llevamos conociendo por mucho tiempo”, expresó Saruma.

La propuesta de Felipe Saruma a Andrea Valdiri

A pesar de las palabras, la bailarina le pidió al bumangués que se apartara de ella porque sospechaba que la iba a meter a la piscina. Sin embargo, esa no era la intención del hombre.

“No, ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y no sabía cómo decirle esto, cómo pedirle esto. Siento que solo debo hacerlo y ya”, dijo, pero la influenciadora lo interrumpió: “Dime, me estás poniendo nerviosa”.

“No sé cómo hacerlo”, señaló, pero la influenciadora sospechó que se trataba de algo actuado. “Ajá, ¿cuál es el show?”, indicó Valdiri.

“Lo único que iba a decir era para ver si tu...”, continuó Saruma, ahora de rodillas frente a Valdiri, quien se encontraba extrañada. “A ver si me tomaba una foto”, reveló Saruma, poniendo en evidencia la broma que planificó con la bailarina como víctima.

Posteriormente, por la broma, Valdiri lanzó a la piscina a Saruma. “M*rica qué, qué le pasa”, dijo la influenciadora. Después, el hombre salió de la piscina y lanzó a Valdiri al agua.

“Espero que les haya gustado el video, no salió como yo quisiera que hubiera salido. Pero yo sé que se ilusionó”, finalizó Saruma su broma a Valdiri, mientras ambos se encontraban en la piscina junto a Isabella, hija mayor de la influenciadora.

