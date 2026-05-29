Hay “riesgo real” de apagón energético y desabastecimiento de gas en Colombia: Consejo Gremial pidió medidas urgentes al Gobierno

El balance entre energía firme y demanda ya es negativo para 2026-2027 - crédito Jon Nazca/REUTERS

El Consejo Gremial Nacional alertó sobre la posibilidad de un desabastecimiento de energía eléctrica y gas natural durante el próximo fenómeno de El Niño y solicitó al Gobierno nacional tomar decisiones inmediatas para evitar afectaciones al suministro en el país.

El pronunciamiento fue emitido el viernes 29 de mayo y también está dirigido al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En el documento, los gremios señalaron que el sistema energético enfrenta un escenario de presión por el aumento del consumo, los bajos niveles de los embalses, retrasos en proyectos de generación y problemas de liquidez en el sector.

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Según el comunicado, las advertencias sobre posibles déficits energéticos vienen realizándose desde hace más de dos años. El Consejo Gremial indicó que las proyecciones oficiales ya mostraban dificultades entre la oferta de energía firme y la demanda prevista para 2026.

“El país enfrentará un riesgo real de desabastecimiento eléctrico y de gas natural durante el próximo Fenómeno del Niño; se requieren decisiones urgentes”, señaló el Consejo Gremial.

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Embalses, demanda y retrasos en proyectos

El nivel agregado de los embalses se ubicó en 67,46%, lejos del 80% recomendado - crédito Parques Nacional

El gremio citó datos del Boletín Energético de XM del 22 de mayo de 2026, en el que se advierte sobre la alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño tenga una intensidad fuerte. De acuerdo con el informe, el nivel agregado de los embalses debería superar el 80% desde agosto de 2026 para enfrentar una sequía severa, pero al 27 de mayo el indicador se ubicaba en 67,46%.

Además, el Consejo Gremial recordó que el Ideam y el Ministerio de Ambiente alertaron sobre una alta probabilidad de llegada del fenómeno climático durante el segundo semestre del año. También citó proyecciones de la NOAA que estiman un 82% de probabilidad de consolidación del fenómeno entre mayo y julio, aumentando hasta el 98% entre agosto y octubre.

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El documento también advierte sobre el incremento en el consumo de energía. Según las cifras entregadas, la demanda aumentó un 6,7% en abril de 2026 y un 8,57% en lo corrido de mayo frente a los mismos periodos de 2025.

A esto se suman los retrasos en proyectos de generación y transmisión. El Consejo Gremial indicó que este año se esperaba incorporar 4.475 MW al sistema, pero hasta el momento solo han entrado en operación 294 MW, equivalentes al 6,6% de lo proyectado.

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“El balance entre energía firme y demanda proyectada ya es negativo: -4,4% para 2026-2027”, señala el comunicado.

Deuda de Air-e y riesgo para el suministro de gas

Gremios alertaron riesgo para el suministro de gas natural por falta de liquidez - crédito Naturgas

Otro de los puntos expuestos por el Consejo Gremial tiene relación con la deuda acumulada de Air-e con generadores y transmisores de energía, la cual asciende a $2,6 billones. De ese monto, más de $1,5 billones corresponden a obligaciones con generadoras térmicas.

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Según los gremios, esta situación afecta la capacidad de las plantas para garantizar combustibles como gas, carbón y líquidos, necesarios para respaldar la generación eléctrica durante periodos de sequía.

El documento advierte además que el gas natural importado requiere pagos anticipados y que, a través de estas empresas, se está asegurando más del 25% del gas que necesita el país para atender la generación térmica y el abastecimiento residencial, industrial y comercial. “La falta de pago de esta deuda pone en riesgo la prestación del servicio de gas natural en el país”, afirmó el Consejo Gremial.

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Las peticiones al Gobierno

El Consejo Gremial pidió garantizar combustibles para la generación eléctrica - crédito @consejogremial/x y Sebastián Barros/Europa Press

Frente al panorama expuesto, el Consejo Gremial hizo cuatro solicitudes urgentes al Gobierno nacional. La primera consiste en pagar de inmediato las deudas pendientes con el sector energético, especialmente con las generadoras térmicas.

También pidió garantizar el suministro de combustibles para la generación eléctrica y acelerar la viabilidad de proyectos de generación y transmisión que permanecen retrasados por trámites ambientales, consultas previas y problemas de seguridad en los territorios.

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El comunicado concluye señalando que “el margen de maniobra se está reduciendo rápidamente” y que la seguridad energética del país “no puede seguir aplazándose”.