Películas de terror y una serie de moda entre los estrenos de Amazon Prime Video en julio de 2021

Amazon Prime Video. Foto: Captura de pantalla

Para los fanáticos de pegarse de la pantalla a disfrutar de una buena tanda de series y Amazon Prime Video tiene buenas ofertas para este mes.

Para comenzar, desde el 1 de julio está disponible el largometraje argentino llamado ‘La quietud’, estrenado en 2018.

El primer día de julio también aterrizó en la plataforma la cinta ‘The White Crow’, lanzada en 2018 y que contó con la dirección del también actor británico, Ralph Fiennes. La trama de la producción está inspirada en el bailarín de ballet, Rudolf Nureyev.

Se continua con otra película de 2018: ‘All is True’, cuya trama gira en torno a William Shakespeare. También está ‘The Tomorrow Man’, película de 2019 con los actores Blythe Danner y John Lithgow protagonizando la historia.

Por último, entre los estrenos del 1 de julio se puede ver ‘Gloria Bell’. En 2019 se estrenó este largometraje estelarizado por la estadounidense, Julianne Moore.

Este 2 de julio se incorporan dos producciones: Por un lado, está la cinta mexicana ‘Animales Humanos’ del 2020 dirigida para quien le guste el terror. Por el otro, tenemos a ‘La Guerra Del Mañana’ con Chris Pratt en uno de los roles principales.

Ahora se salta al 10 de julio con la película de terror, ‘Annabelle Comes Home’ (2019), otra entrega de dicha saga. Tres días después, el 13 del mismo mes, se puede ver ‘La familia’: “Primero fueron los “Juniors de Oro”, luego formaron un equipo repleto de jugadores de auténtica leyenda. Y finalmente, se convirtieron en una familia. La familia. Documental de 20 años de éxitos de una de las mejores generaciones del baloncesto y del deporte español”, dicta la sinopsis.

Para mediados de julio, comenzando con el 15 los usuarios se pueden conectar con la segunda temporada de la serie española ‘El Cid’: “¿Qué cambios le esperan a El Cid y a Castilla después de la muerte del Rey Fernando y el asesinato del Conde de León? Lo descubriremos en la continuación de la serie que narra las vivencias de Rodrigo Díaz de Vivar hasta convertirse en uno de los personajes más conocidos de la Edad Media española. En esta temporada, las disputas entre los personajes principales harán de la península un sangriento campo de batalla”, según la sinopsis en Amazon Prime Video.

Ese mismo día se puede ver la cinta de 2019, ‘The Best of Enemies’, cuya trama está inspirada en ‘The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South’, libro de Osha Gray Davidson.

El 16 de julio llega al catálogo ‘Making the Cut’ con la modelo alemana, Heidi Klum. “¡Vuelve tu serie de moda favorita para comprar! Heidi Klum y Tim Gunn son mentores de 10 diseñadores consagrados de todo el mundo que compiten para llevar a los espectadores la próxima marca más novedosa de la moda. Cada semana, los looks ganadores estarán disponibles para comprar en la tienda Making the Cut de Amazon Fashion, y el último diseñador en pie recibirá un millón de dólares para invertir en su marca”, cuenta la sinopsis.

Por último, el 23 de julio hay otra película para quienes prefieren el terror: ‘Exorcismo en el séptimo día’ con Guy Pearce entre su elenco.

