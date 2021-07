“Que rico que un hombre se defienda en la cocina”, Melina Ramírez habla de las críticas por regalarle una cocina de juguete a su hijo

Foto de redes sociales.

Infortunadamente, en pleno siglo XXI todavía existen personas que juzgan el hecho de que a los niños se les regalen juguetes que vayan en contravía a lo que la sociedad ha impuesto durante años. La exreina de belleza Melina Ramírez fue una de esas mamás que decidió darle a su pequeño hijo, Salvador, una cocina de juguete.

En sus historias de Instagram la presentadora caleña resaltó, en primer lugar, los comentarios positivos, pero también fue criticada por el hecho. “Me escribieron mucho felicitándome por dejar jugar a Salvador con cocinita (algo tan normal) y sabía que no iban a faltar los que dijeran que eso era para niñas… Y no, no faltó”, afirmó en entrevista con ‘Lo Sé Todo’.

Melina se refirió a lo ocurrido con su hijo y además habló de lo que será su nuevo proyecto con el Canal Caracol y su faceta como empresaria.

“Creo que la crianza principal es basada en el amor, en el respeto y también un poco de explorarle a él con lo que quiera conocer, con lo que quiera jugar. Puntualmente fue un comentario donde hablaba del por qué ponía a jugar a mi hijo con una cocinita y yo simplemente creo que las cosas sólo son cosas y quién las define o le ponen un calificativo somos nosotros”, expresó Melina al programa.

Historias de Instagram de Melina Ramírez. Foto: Instagram @melinaramirez90

La influenciadora, que este jueves estuvo conduciendo los ‘Premios Heat’ desde Cap Cana en República Dominicana, también mencionó que los hombres son muy buenos en la cocina y existen chefs muy reconocidos. “Qué rico un hombre que también se defienda en la cocina y ayude en las cosas de la casa”, agregando que la sociedad debería dejar de lado esos pensamientos machistas.

“Yo soy una mamá súper moderna y que mi niño juegue con lo que quiera, que si las niñas quieren jugar con carritos pues también está perfecto, entonces siento que es desligarse de esos estigmas sociales y de esos pensamientos machistas que ya son obsoletos”, agregó la presentadora.

De otra parte, pese a la difícil situación por la que atraviesa el país y los emprendedores nacionales por cuenta de la pandemia, Melina ha decidido crear su propia marca, revelando que hasta el momento todo le ha salido como ella esperaba.

“Gracias a Dios bien, hemos salido a flote, nos hemos podido mantener, vienen muchos cambios con mi marca que es de productos alimenticios, nos encontramos ampliando el portafolio y vamos a cambiar de imagen, estamos exportando, en medio de todo nos ha ido muy bien”.

Tomada de Instagram @melinaramirez90

La empresaria, desde el nacimiento de su hijo, Salvador, decidió tomarse un descanso para aprovechar estos dos años en estar pendiente de la crianza del pequeño y confirmó que regresará a las pantallas colombianas de la mano de varios proyectos.

“Me encantó poderme dedicar a mi hijo dos años completos y que poco a poco se vaya reactivando y lo vaya alternando, porque mi vida de madre siempre será lo más importante. Es una profesión que me gusta, que la disfruto, que llevo tantos años realizando y volver al ruedo es lo máximo”.

Melina fue confirmada como la nueva presentadora a través de un comercial en el que afirma: “estoy lista para entregar millones de pesos y para acompañar a todas las familias colombianas, y que juntos, cada sábado, podamos gritar ¡BINGO! Lo más importante, aparte de reírnos y jugar, es ganar en familia”.

SEGUIR LEYENDO