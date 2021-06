Yeferson Cossio le cantó la tabla a La Liendra: “Comparen a ver quién es quién”

Fotos originales tomadas de Instagram: @YefersonCossio | @La_liendraa

Una nueva discusión ha tenido lugar en redes sociales y sus protagonistas son dos de los más reconocidos influenciadores digitales en Colombia: Yeferson Cossio y Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra.

Todo sucedió este lunes, 28 de junio, luego de que el influenciador pereirano hiciera una serie de comentarios sobre los sorteos que él y otros instagramers llevan a cabo en esta plataforma, para aumentar los seguidores de aquellos que deseen comprarles un ‘cupo’.

Según La Liendra, se debe invertir en su concurso y no en el de otra persona porque, dice, es el único en dar la confianza necesaria al cliente de que no le robarán el dinero y los miles de seguidores que les prometen los tendrán en sus cuentas. Fue allí que aprovechó para enviar lo que muchos consideraron como una ‘pulla’ hacia el modelo antioqueño, quien se ha vuelto en toda una sensación de las redes sociales, aunque no lo nombra directamente.

“Yo dejo de hacer historias un día y la gente me extraña, porque yo no me volví famoso ayer, antier, ni hace un mes. La Liendra lleva siendo uno de los mejores hace 3 años, ya que todos los días me levanto a hacer cosas diferentes (...) Yo me reconozco por mi trabajo, porque soy familiar y amo a mi madre, porque me la guerreo y no salgo a hacer algo loco (...) No nos interesa pasar métricas porque aquí se trata de calidad y no de cantidad”, aseguró.

De inmediato, estas palabras llegaron a los oídos de Yeferson Cossio que, fiel a su estilo, decidió responder sin tapujos y sugirió que su colega está creando toda esta polémica como si la necesitara para vender sus respectivos cupos.

“Yo soy de los que piensa que el sol sale para todos y pues si tenemos tantos seguidores no debería importar que hagamos los sorteos a la vez. Yo voy súper bien con mis ventas y no necesito tirar, pero vamos a tirarnos hiju#p&t@, ya que a ambos nos encanta”, advirtió el joven que hace poco mostró el lujoso vehículo deportivo que compró y que es único en Colombia.

También señaló que La Liendra debe estar “ardido”, pues dice que él también lo estaría si ve que, en muy poco tiempo, una persona logró superar con creces las cifras que otros llevan años cultivando.

“Yo entiendo lo que dicen ahí, de una persona que se hace famosa de la nada. Y yo también estaría así de ardido si llevo años dándole a esto y llega un bobo en año y medio y me destrona, porque si nos ponemos a contar números yo soy quien más seguidores tiene (...) ¡Comparen a ver quién es quién!”, mencionó Cossio.

Además, explicó que no necesita ayuda de nadie para hacer los sorteos, pues su capacidad financiera y organizativa le permiten trabajar en solitario. “Y lo más importante: yo hago mis sorteos solito y soy el que más seguidores da. A mí no me toca ir a llorarle a otros influenciadores para que se junten. (...) Indiscutiblemente, soy el que más da y ustedes pueden elegir en quién invierten su dinero”, dijo.

Pero la cosa no paró ahí, pues Yeferson Cossio soltó un tremendo ‘bombazo’ al referirse a la situación de la eliminación y suspensión de cuentas en Instagram que ha afectado a figuras como Luisa Castro, Cinthya Cossio (su hermana) o Yina Calderón, y advierte que por ser cercano a Facebook conoce que “hay una persona con muchos seguidores” detrás de todo esto, aunque no dio el nombre.

“Yo soy partner de Facebook y ustedes lo pueden notar: verifiqué a los míos, si borran una cuenta de Instagram yo la recupero y demás, entonces sé que hay ciertas personitas que están mandando a cerrar cuentas, como la de Castro, mi hermanita o Calderón, y hasta han intentado con la mía que está blindada. Entonces si alguien me tira yo le hago cerrar la cuenta de esa persona”, aseveró el reconocido modelo.

Por último, le advirtió a La Liendra que si su intención es continuar con la discusión se tendrá que ver en la necesidad de revelar algunos audios que lo pueden dejar muy mal parado.

“Hay dos opciones: una es que nos seguimos tirando y muestro los audios en los que me lloran para que le ayude, o nos quedamos calladitos y cada uno vende por su lado”, concluyó Yeferson Cossio.

Vea aquí el acalorado cruce de comentarios entre ambos influenciadores: