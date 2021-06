Así le respondió Paola Jara a seguidor que le dijo que se veía “vieja”

Paola Jara, cantante antioqueña de música popular

Las dinámicas de preguntas y respuestas, en redes sociales, se han vuelto bastante atractivas para que aquellos usuarios con millones de seguidores compartan con ellos algunos datos sobre su vida personal, y así lo hizo en horas recientes la cantante antioqueña de música popular conocida como Paola Jara.

La mujer, que es un éxito en las plataformas digitales gracias a su potente voz, se dedicó a despejar las dudas que tenían los curiosos sobre algunos aspectos de la relación que sostiene con Jessi Uribe. Sin embargo, sorprendió cuando salió al paso de un comentario en el cual uno de los usuarios sugiere que, aunque es una mujer muy bella, se está envejeciendo mucho y eso cada día se hace más notorio, al menos para él.

“No sé, me imagino que los años nos llegan a todos, ¿no? Todos vamos para allá y mientras más pasan los años, obviamente, más me voy a envejecer”, advirtió la artista de 38 años.

Curiosamente, en un comentario posterior, otro usuario argumenta todo lo contrario y dice verla cada día más joven. “¡Ay qué cosas! Unos me dicen que me están viendo muy vieja y tú que cada vez más joven, ya me tienen confundida. Aunque la verdad todo es de sentirse bien”, agregó.

Entre las otras preguntas que respondió Paola Jara, dejó saber que siente un cariño muy especial por Fernando Uribe, su suegro, mejor conocido en el mundo de la música como ‘El Charro’, pues vale recordar que desde hace décadas es un reconocido mariachi en su natal Bucaramanga.

“La verdad es que sí (lo quiero), toda la familia de Jessi Uribe son hermosos conmigo y los aprecio mucho a todos”, contestó la intérprete de canciones como ‘Murió el amor’, ‘Mala mujer’ y ‘Como si nada’.

Mientras que a la pregunta de si se irá a vivir del todo con su pareja a Miami, Jara comentó que por el momento no está definido del todo, pero advierte que sí van a estar repartiendo el tiempo entre los proyectos que llevan a cabo en suelo norteamericano y la vida que tienen hecha en Medellín, donde se ubica su lujosa casa.

“Yo creo que me gustaría estar entre ambos países. Por supuesto, si me quedo mucho tiempo en Miami es porque hay muchas cosas interesantes de trabajo para hacer y ese es el sueño, esa es la idea”, afirmó.

Cabe mencionar que en días recientes ambos artistas dieron muestras de lo que sería un nuevo apartamento ubicado en Miami, el cual habrían adquirido entre los dos y sobre el que bastante se rumoró entre su comunidad de seguidores.

Sin embargo, la compra de la propiedad quedó confirmada con un video que publicó Jessi Uribe este 22 de junio, en el cual se observa a la pareja brindar con champaña desde el balcón que, por demás, tiene una espectacular vista al mar y a otros edificios que se alzan en las playas del sureste de La Florida.

¿Qué es lo que menos le gusta a Paola Jara de su personalidad?

A través de esta misma dinámica que llevó a cabo desde su cuenta de Instagram, la también empresaria afirmó que tiene una característica en su personalidad que, a pesar de que le parece en parte buena, es lo que menos le gusta de sí misma.

“Es como una dualidad, porque me gusta para unas cosas pero a la vez no, y es que soy demasiado terca y obstinada, se me mete algo en la cabeza y nadie me lo saca”, concluyó.

Vea aquí la ronda completa de preguntas y respuestas de Paola Jara:

