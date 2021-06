Yeferson Cossio: los detalles sobre su nuevo carro deportivo

Foto de Instagram @YefersonCossio

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores digitales más populares del momento y muestra de ello es su comunidad de 5.2 millones de seguidores en Instagram y otros 5.8 millones que alberga en Tiktok, para quienes compartió en horas recientes una serie de fotografías en las que deja ver el nuevo y lujoso vehículo deportivo que compró.

Se trata de un Chevrolet Corvette Stingray 2021, el cual no está disponible en el mercado colombiano y por esa razón hay que mandarlo importar. Sin embargo, el precio del carro, de acuerdo con la página web de la marca, es de uno 90.125 dólares si se quiere convertible. Es decir, más de 340 millones de pesos al cambio de hoy.

“Nuevo bebé ¡Único en Colombia!”, fueron las palabras con las que Cossio presumió su nueva adquisición.

Entre las principales características del vehículo, destaca que tiene un motor V8 de 6.2 L y unos 495 caballos de fuerza. Mientras que en su interior cuenta con asientos de mecanismos eléctricos para ajustarse a 8 direcciones (piloto) y 8 posiciones (copiloto), un sistema de infoentretenimiento y navegación que se controla a través de una pantalla táctil a color de 8 pulgadas, ventanas automáticas, espejo con cámara trasera, control remoto y carga inalámbrica.

En cuanto a combustible, el nuevo carro de Yeferson Cossio tiene una capacidad aproximada de 18.5 galones. Además, el diseño y el color del deportivo serán toda una sensación en las carreteras colombianas, de seguro.

Sobre qué va a hacer con su otro carro (otro Corvette), el también modelo le ha preguntado a sus seguidores si quieren que sea uno de los premios para entregar a partir del concurso que actualmente lleva a cabo a través de sus redes sociales. Por supuesto, la gran mayoría de los participantes ha dicho que sí, aunque los otros premios no son para nada despreciables.

“Gente que va a participar por los premios, ayúdenme a elegir qué doy: el Corvette (o el valor del carro) más 100 millones de pesos en efectivo, o una moto BMW S1000R (o el valor del vehículo) más 100 millones en efectivo?”, dice una de las publicaciones de ‘Yef’, como le llaman sus más amigos y familiares más cercanos.

Cabe mencionar que este es el segundo lujoso regalo que se da el controvertido influenciador antioqueño en muy poco tiempo, pues hace poco mostró un bote que compró con motivo de su cumpleaños y que decidió estrenar en la laguna ubicada frente a su mansión en Guatapé junto a su novia y sus mascotas.

Además, la gran estabilidad económica de la que goza Cossio, le ha permitido llevar a cabo un plan que, desde hace mucho, viene rondando en su cabeza y es el de crear un refugio de animales rescatados de las calles, tal y como lo ha hecho con las decenas de perros que viven a su lado.

“Me da mucha felicidad que me pregunten esto porque, honestamente, estoy a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños: mi propia fundación. Yo estoy buscando el lote en Marinilla (Antioquia) donde voy a tener miles de perros que van a ser todos míos”, aseguró.

También explicó que, contrario a la gran mayoría de refugios para animales, él no va a pedir donaciones, tampoco dará a sus animales en adopción ni buscará apoyo de terceros, pues advierte que para eso ha trabajado y conseguido un fuerte capital que les permitirá gozar de una gran estabilidad, en un clima bastante agradable y con el amor que él suele demostrar a todos sus rescates.

“Yo he trabajado mucho por esto porque esa fundación no va a ser de ustedes, va a ser mía. Van a ser mis perros y yo no los daré en adopción. Voy a recoger cuanto perro y gato vea porque quiero que tengan la vida más espectacular. Les voy a dar arrocito todos los días, su concentrado y vivirán increíble. Van a tener su camita cálida en un terreno que no va a ser rentado a nadie que nos pueda echar”, advirtió Yeferson Cossio.