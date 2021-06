UNP investigará amenazas de muerte contra Eimy Camargo, exgerente de hospital de Malambo

En la imagen Eimy Camargo. Foto: Alcaldía de Malambo.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó que recibió una solicitud para garantizarle un esquema de seguridad a la exgerente del hospital local de Malambo, en Atlántico, Eimy Camargo, quien denunció que él y su familia han recibido amenazas, luego de que denunciara penalmente al alcalde de ese municipio, Rummeniggue Monsalve, por los presuntos delitos de falsedad y prevaricato, así lo conoció RCN Radio.

“Recientemente fui víctima de otra amenaza en donde se ven involucrados la vida de mi esposo y nuestros dos hijos menores de edad, hechos que puse en conocimiento de la Fiscalía y que están siendo investigados para corroborar su procedencia.”, dio a conocer Camargo al mismo medio, luego de denunciar penalmente al alcalde de Malambo ante la Fiscalía.

“Asimismo, la Unidad Nacional de Protección se sumó al proceso, han estudiado mi riesgo y han estimado méritos en las amenazas.”, añadió a RCN Radio la exgerente del hospital local de Malambo.

Fuentes consultadas de la UNP por la emisora bogotana, señalaron que la información que recibieron sobre las presuntas amenazas de las que esta siendo víctima la exgerente del hospital de Malambo ya fueron remitidas a un equipo de la entidad, quienes se encargarán del caso.

De acuerdo con la denuncia presentada por Camargo ante la Fiscalía, la exgerente denunció penalmente al alcalde de Malambo, pues presuntamente el mandatario local la habría obligado a “firmar una carta o renuncia en blanco” para poder posesionarse como gerente del hospital local del municipio.

Por ello, según conoció el periódico El Tiempo, Camargo denunció al alcalde de Malambo por los delitos de prevaricato, constreñimiento ilegal, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

“Una vez firmada la renuncia en blanco al alcalde de Malambo, me causó una gran desilusión que afectó la confianza legítima del Estado y el día 3 de abril del 2020, me dirigí a la Notaría Primera de Soledad y dejé una constancia en declaración juramentada, que me habían hecho firmar una renuncia en blanco del cargo de gerente del hospital en contra de mi voluntad.”, señaló la ahora exgerente del hospital de Malambo en los documentos anexos a la denuncia conocidos por el diario bogotano.

En el documento, Camargo además indicó que el pasado 9 de junio se radicó en el Hospital de Malambo un decreto expedido por la Alcaldía en el cual se aceptaba su renuncia al cargo de gerente. En la denuncia conocida por el periódico El Tiempo, la exgerente del hospital aseguró que la firma de su dimisión fue “ilegal y en contra de su voluntad.”

En la denuncia, la exgerente también dio a conocer que, desde el día en que firmó la renuncia en blanco, fue víctima de acoso laboral, puesto que el alcalde de Malambo, Rummeniggue Monsalve, la habría amenazado con que si “no seguía sus órdenes” radicaría su renuncia.

Sobre el caso, recientemente se conoció que un fallo de tutela ordenó al alcalde de Malambo a reintegrar como gerente del hospital local a Eimy Camargo desde el pasado 11 de junio. Según conoció el periódico El Tiempo, Camargo había asegurado que aún no había sido reintegrada al centro hospitalario, sin embargo, este 25 de junio se conoció un decreto, a través del cual la administración local al parecer da cumplimiento a la orden judicial.

“Désele cumplimiento a la orden judicial emanada por el JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE MALAMBO, dentro de la acción de tutela con radicado 2021-0221, en consecuencia nómbrese a la señora EIMY LIZ CAMARGO MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía No. 22.515.953 de Barranquilla, en el cargo de GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO LOCAL DE MALAMBO SANTA MARÍA MAGDALENA.”, se lee en el documento firmado por el alcalde de Malambo, Rummeniggue Monsalve.

Decreto de la Alcaldía de Malambo sobre el reintegro de Eimy Camargo a la gerencia del hospital local del municipio.

En cuanto a la denuncia interpuesta por Camargo, el alcalde de Malambo, Rummeniggue Monsalve, hasta el momento no se ha pronunciado.





