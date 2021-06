Anuncian posible desmonte del ‘Monumento a la Resistencia’ en Cali, tras desbloqueo en Puerto Rellena

Monumento a la Resistencia Cali Foto: @pachito.galbana

El pasado 14 de junio se inauguró en Cali el ‘Monumento a la Resistencia’ en memoria a las personas, en su mayoría jóvenes, que murieron en el marco del paro nacional que completó más de 50 días teniendo a la capital del Valle como protagonista. A pesar de contar con el apoyo de la Alcaldía, este jueves el comandante de la Policía Metropolitana, Juan Carlos León, anunció que se baraja la posibilidad de retirarar el monumento.

Desde la 4:00 a.m. de este sábado se adelanta el levantamiento del punto de bloqueo más crítico desde que inició el paro en Cali que es ‘Puerto Resistencia’ o Puerto Rellena. El comandante de la Policía de Cali dijo que al llegar al lugar fueron recibidos con armas de fuego pero “no se presentó ninguna novedad con personal propio y se realiza la captura de un sujeto”. Agregó que la intervención se realiza con el Ejército y la misma Alcaldía y con cerca de 1.000 hombre y mujeres que han quitado escombros y contenedores que limitaban el paso.

Según el comandante León, el monumento construido por la misma comunidad “tiene un acto administrativo por espacio público y estamos esperando que sea revocado para entrar directamente ya a desmontarlo de ese lugar, es decir que se va a retirar el monumento de ahí”, señaló. La intervención en el sector se ha dado incluso con helicópteros sobrevolando la zona.

A esta hora hay jóvenes y vecinos del sector rodeando el monumento evitando su posible desmonte. Por su parte la Subsecretaría de Inspección Vigilancia y Control expresó que hará verificación para determinar su condición actual y tomar la decisión si se interviene o no. Por ahora en el operativo de este sábado no se hará algun operativo sobre la estatua.

Por su parte el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler dijo que este desbloqueo no detiene las mesas de negociación con la Alcaldía de Jorge Iván Ospina sino que se seguirán garantizando los derechos y escuchando las peticiones de los jóvenes.

La creación del monumento

Durante tres semanas las necesidades compartidas unieron a un gran número de personas que participaron en la construcción del Monumento a la Resistencia. Algunos donaron materiales de construcción, otros pintura, otros los andamios, otros su talento en la cocina, la albañilería o el arte para para erigir la figura.

Según han contado sus miembros, se construyeron tres columnas internas de hierro que fueron rodeadas de malla electrosoldada y recubierta de cemento para hacer la escultura. Todos los materiales fueron donados por habitantes del sector u otros ciudadanos que querían apoyar el símbolo de la protesta.

Incluso, según el portal Oreja Roja, algunas madres que no están en edad para formar una primera línea o alzar materiales, aportaron a la obra con la cocina de los alimentos que permitían a los artistas y a quien tuviera hambre tener un plato de comida.

“No nos gastamos 1200 millones, no nos demoramos 6 años, no hubo sobrecostos, gracias a la gente que sumó un bulto de cemento, una palada de arena, los que donaron pinturas, varillas, comida y líquidos, a los que se asolearon y aguantaron la lluvia, los que trabajaron por 3 semanas sin recibir un peso, pero sí muy buenas energías, acá está el resultado de la unión del pueblo, la fuerza y la resistencia. #PuertoResistencia Cali capital colombiana de la resistencia”, ha dicho, según las redes sociales, una de las personas que participó en la construcción.

La escultura de 12 metros de altura recibió también unos 6 millones de pesos que fueron recolectados para los materiales y quienes lo edificaron lo hicieron de manera voluntaria durante más de tres semanas. La mano principal del monumento fue pintada con rostros de las víctimas del abuso policial en las manifestaciones, la guardia indígena, algunos participantes y la frase “¿Por qué nos matan?” así como la aterradora cifra de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

