Gustavo Petro brasilero está cansado de que lo culpen de todo en Twitter

Periodista brasileño Gustavo Petró y senador colombiano Gustavo Petro. Fotos: Instagram y Colprensa.

El senador colombiano Gustavo Petro es una de las figuras del país que más controversias genera en las redes sociales y su nombre constantemente suena en la esfera del internet. Esta situación, para infortunio de uno de sus tocayos, ha sido un dolor de cabeza desde más de 10 años; se trata del periodista y gamer brasileño Gustavo Petró (sí, con tilde al final), quien es confundido constantemente con el líder de la Colombia Humana y se ha ganado improperios y hasta piropos.

Desde hace meses, varios internautas han realizado diversas publicaciones en las que culpan a Petro de situaciones cotidianas con la frase “Petro, basta ya”. En estos post hay desde memes e imágenes chistosas, hasta duros insultos y comentarios negativos contra el congresista.

Sin embargo, en dicha publicaciones, muchos de ellos caen en el error de etiquetar al periodista Petró y no al controvertido senador progresista. Y es que la confusión de los tuiteros no resulta difícil, pues el usuario del exalcalde de Bogotá en las red social es @petrogustavo y el del comunicador es @gustavopetro.

Cansado de recibir cientos y cientos de mensajes en la red social, el periodista, oriundo del gigante sudamericano, rompió el silencio sobre el tema y aseguró que, de cara al paro nacional y a la crisis social que enfrenta el país, los mensajes relacionados con Petro han aumentado y ahora lo culpan de todo lo que sucede en Colombia.

“¡Pero todo el día es eso ahora! ¡Soy culpado de todo!”, trinó Petró en la noche del pasado martes.

Lo cierto es que Gustavo Petró con tilde es editor de G1, un portal noticioso de Brasil, donde informa a la comunidad sobre temas de videojuegos y todo de la cultura gamer. Es decir, está bastante alejando del espectro político por el que lo culpan en Colombia.

No es la primera vez que el comunicador se refiere al tema, hace unos días, en entrevista con la emisora W Radio, Petró aseguró que él no conocía a su homónimo colombiano, sin embargo, luego de las cientos de publicaciones que recibe, decidió indagar con quién lo confundían y se llevó una particular sorpresa.

“Es difícil porque soy periodista en Brasil. Trabajo para Globo en Brasil con videojuegos y quiero utilizar mis redes sociales para mi trabajo, pero muchas veces debo leer cosas que son para otras personas. A veces me divierto, otras toca leer mensajes muy malos”, expresó.

De hecho, el periodista reveló que cuando el senador colombiano cumplió años, este le escribió un mensaje para felicitarlo, sin embargo, el político jamás le contestó. “Me di cuenta que cumplió años por las menciones. Una vez pude bromear diciendo que quería ser presidente de Colombia y muchos me siguieron y utilizaron mi foto diciendo ‘Petro presidente’”, contó el comunicador de 38 años a la cadena radial.

Cuando en La W le preguntaron si ha pensado en cambiarse el nombre para evitar que le sigan llegando duros mensajes, el Petro brasileño dejó un particular mensaje. “No he tenido problemas con mi cuenta. Sí llegan mensajes muy fuertes y negativos para el Petro colombiano. La mayoría de las personas que descubren que no soy Petro, comienzan a bromear. No he pensado en cambiar mi nombre de la cuenta”, manifestó.

En otros apartes de su entrevista con el medio nacional, el tocayo del precandidato presidencial mencionó que en algún momento quiere hablar con el jefe de la Colombia Humana porque le parece que es “una persona muy inteligente y culta”.

Luego del trino del brasileño, el cual en tan solo unos días ya cuenta con cientos de reacciones, los cibernautas colombianos no dudaron en burlarse de la situación y le dejaron varios mensajes al tocayo del controvertido político zipaquireño.

“El pobre hombre está a dos crisis electorales de cambiarse el nombre”, “Pobre muchacho otra vez lo van a llenar de mensajes”, “Todos los uribistas echándole la culpa de todo todos los días”, “pobre tipo, que Karma”, son algunos de los mensajes que le han escrito al periodista.

