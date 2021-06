Nombran comisario de Familia a funcionario que agredió a una mujer en Bucaramanga

Funcionario público de la Comisaría de Familia de Bucaramanga agredió con una cachetada a una mujer mientras ella lo grababa / (Twitter: @Igsabelar_).

El pasado 26 de mayo la Secretaría Administrativa de Bucaramanga nombró al señor Fabián Gonzalo Canal Rolón como Comisario de Familia de Bucaramanga, sin embargo, en enero de 2021 el hombre golpeó a una mujer y el hecho quedó registrado en un video que se difundió por redes sociales cuando ella asistía a su oficina en el barrio La Joya, al occidente de la ciudad. En ese momento el hombre era Comisario encargado.

El nombramiento oficial de Canal se dio con la Resolución 0632 la cual indica que el hombre “superó satisfactoriamente el periodo de prueba en el cargo”. Por su parte, César Augusto Castellanos, secretario administrativo señaló que la responsabilidad es de la Comisión Nacional del Servicio Civil y no de la Alcaldía.

Canal Rolón había sido suspendido en enero por la Procuraduría dado el video que se difundió. “Cuando se hace selección de personal por mérito quien escoge el personal no somos nosotros y mientras la Comisión no los saque de la lista de elegibles nosotros no tenemos otra cosa que seguir nombra a la gente que está en este documento”, señaló. Es decir, como no fue retirado de la lista ni destituido por el ente de control se pudo seguir con el proceso.

Según La Vanguardia, el hombre sí había recibido sanción por la Procuraduría con suspensión de dos meses, en fallo de primera instancia y esto fue el pasado 11 de mayo, solo 15 días antes de que nombrara en el cargo al hombre. La Alcaldía especificó que al momento del nombramiento no se tenía información sobre la sanción. En su momento, el hombre fue suspendido de sus funciones como comisario encargado dado el fallo de la Procuraduría.

La agresión

la mujer víctima de Gonzalo Canal era una usuaria del servicio de la Comisaría. Al parecer, entre ambas partes habría ocurrido un altercado durante aproximadamente dos horas, hecho habría provocado el escenario de violencia de género que padeció la víctima.

A continuación, la grabación de la mujer que dejó en evidencia el maltrato y golpiza del comisario de Familia, quien en principio exige respeto y acaba golpeando en la cara a la señora:

En las imágenes se evidencia cómo el funcionario le pide a la mujer que deje de grabarlo y sin mediar mayor palabra, se lanza sobre ella para darle una cachetada.

Posterior a lo ocurrido, la Alcaldía de Bucaramanga, a cargo de Juan Carlos Cárdenas emitió un comunicado rechazando rotundamente el maltrato a la ciudadanía y a las mujeres en particular.

En el comunicado, la administración expresa que la Secretaría de Interior de la ciudad remitió el caso concreto a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía con miras a adelantar el proceso correspondiente. El caso finalmente pasó a la Procuraduría.

“No vamos a permitir ningún acto de violencia contra la ciudadanía y mucho menos contra la mujer. He pedido a la oficina de Control Interno Disciplinario que investigue a fondo el caso de agresión que involucra a un funcionario de la @AlcaldiaBGA, para tomar acciones rápidamente”, señaló el alcalde Cárdenas.

La administración hizo una invitación final a la ciudadanía para que puedan denunciar este tipo de situaciones ante las autoridades correspondientes, utilizando los canales institucionales disponibles las 24 horas al día: Línea Nacional Policía Nacional: 123 – 155. Línea Municipal de la Alcaldía: 6337000 y de Whatsapp: 3126740066 contactenos@bucaramanga.gov.co.

