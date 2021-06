Ernesto Macías arremete contra Ingrid Betancourt: “vino a Colombia a darle la mano a sus verdugos de las Farc”

El arribo a Colombia de Ingrid Betancourt ha causado múltiples reacciones, no solo por su llegada al país, sino también por las sentidas declaraciones que dio este miércoles 23 de junio ante la Comisión de la Verdad. Aunque la excandidata presidencial ha sido bien recibida por varios sectores de la opinión pública, tal parece que en algunos miembros del uribismo no ha sido así.

Por su parte, el controvertido senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, y quien ha sido de los príncipales contradictores del acuerdo de paz con la extinta guerrilla FARC, publicó un trino en el que arremetió duramente contra Ingrid.

Macías no solo cuestionó lo dicho por Betancourt en diálogo con varios medios de comunicación, sino que aseguró que en su paso por su tierra natal, la también excongresista vino a apoyar a Gustavo Petro y a tender su apoyo al secretariado de las FARC, quienes hoy fungen como colegas de Macías en el Congreso de la República, representando a la colectividad ‘Comunes’.

“Se pensaba que Ingrid Betancourt, en su fugaz visita a Colombia, venía a dar testimonio de su rescate y regreso a la vida, gracias al Ejército y al GobUribe. Pero no. Vino a declarar su apoyo a Petro y a darles una mano a sus verdugos de las Farc”, sentenció congresista uribista.

Se presume que el terrible comentario que envió el también expresidente del Senado a Ingrid Betancourt se dio por las entrevistas que ella ha tenido con medios como BluRadio y Semana, en donde se ha referido a la situación coyuntural del país, incluida su relación con el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro.

Por ejemplo, en su entrevista con la emisora, Ingrid, quien estuvo 7 años secuestrada por las extintas FARC, reconoció que Petro “tiene unas iniciativas para Colombia muy interesantes”, sin embargo, le dejó varias recomendaciones pues cree que ha herrado en ciertos aspectos.

“Es un hombre muy inteligente, muy culto, que se ha dedicado a reflexionar sobre el país. Entiendo que hay unas cosas que el quiera reformar, pero hay otras en las que no estoy de acuerdo. (...) En Colombia hay progreso porque hay industria, porque hay libertad de empresa. Ahí tiene que haber una reflexión y se tiene que matizar”, expresó la también excongresista a BluRadio.

Otro de los comentarios que más llamó la atención de Ingrid sobre Petro se dio en diálogo con Semana, pues la mujer aseguró que el hoy senador “ha dividido el país entre ricos y pobres” y que ahora debe enfocarse en unir fuerzas que “en el pasado lo han apoyado y que tienen que unirse para lograr una gran convocatoria de voluntades en Colombia”, expresó Betancourt a Semana.

Además, durante su discurso de reconciliación, el cual dio este miércoles en el Teatro Libertad de Bogotá ante la Comisión de la Verdad, en el que participaron Rodrigo Londoño, Julián Gallo, Pastor Alape y otros exguerilleros, Ingrid no no solo se reencontró con ellos, quienes fueron sus secuestradores, sino que también los confrontó y les dejó varias duras exhortaciones relacionadas con la guerra de la que ella fue víctima por varios años.

“Debo repetirles que mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros, estaríamos en la misma distancia, de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió, volver a ser humanos es llorar juntos. Algún día tendremos que llorar juntos, por el sufrimiento de ustedes, el de su vida, por el sufrimiento que nos causaron y por el sufrimiento en Colombia que lo vemos en los muchachos que están en las calles porque tienen hambre, porque no tienen trabajo, porque siendo pobres los asemejan a terroristas, a combatientes de las Farc”, dijo Ingrid Betancourt.