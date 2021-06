“No voy a ocultar que soy hincha de Millonarios”: Presidente de la Dimayor

Luego de las acusaciones proferidas por el presidente del Tolima, Gabriel Camargo, en el sentido de que Luis Fernando Jaramillo, pasó por el camerino de Millonarios en el partido de vuelta en El Campín, el dirigente acudió a Blu Radio para confesar su amor por el club embajador.

No voy a negar, y siempre lo he dicho, que soy hincha de Millonarios. Eso no me quita mi imparcialidad ni mi responsabilidad como presidente de Dimayor