Jorge Luis Bernal, plan B de Patriotas en reemplazo de Jhon Mario Ramírez

Bernal, ante la falta de Ramírez, será nuevo técnico de Patriotas

El exjugador y técnico colombiano Jhon Mario Ramírez no estará en la dirección técnica de Patriotas en la pretemporada, pese a que la junta directiva había prometido esperarlo mientras se recuperaba de covid-19.

Ramírez no ha logrado superar el trance de la enfermedad y, de acuerdo con distintas fuentes, entre las que se encuentra Fútbol Red, aún lucha con todas sus fuerzas para superar el virus, en momentos en que Colombia supera un extendidísimo tercer pico pandémico.

Dada la cercanía de la pretemporada del FPC, el club tomó la determinación de contratar temporalmente al experimentado Jorge Luis Bernal como técnico en provisionalidad, a la espera de que Ramírez no solo afronte con todas sus fuerzas su situación de salud sino de que salga de ella con éxito.

Patriotas informó de su decisión a través de su cuenta oficial de Twitter con dos imágenes que resumen la actualidad del club, en sintonía con la preocupación por la salud de Ramírez, pero con entusiasmo por la llegada de Bernal, uno de los técnicos colombianos ganadores de los últimos tiempos.

Ramírez, aquejado por covid-19, no dirigirá Patriotas durante la pretemporada

La mano de Bernal conducirá a Patriotas en las siguientes semanas, bajo la expectativa de abrir proceso o, en dado caso, ceder a Ramírez la dirección técnica.

Bernal, apodado “El Cacique”, es un técnico que acumula cuarenta años de experiencia en los banquillos, siendo técnico del Deportes Tolima, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto, Atlético Huila, entre otros.

Afamado por su carácter, que le ha causado varios despidos en el FPC, pero también por su fútbol vertical, que lo hace volver entre aplausos a los clubes de los que ha salido, tendrá la misión de darle dimensión futbolística a Patriotas.

El equipo de Boyacá fue protagonista de la edición semestral de la Liga BetPlay-Dimayor pese a no avanzar hasta las finales. Incluso se dio el lujo de no permitir el ingreso a los ocho al histórico Atlético Bucaramanga, equipo que no contó con un buen desempeño.

El ex jugador es recordado por su paso en equipos como Millonarios, Santa Fe, Deportivo Cali, entre otros. Foto: Twitter @patriotasboySA

Jhon Mario Ramírez, exselección Colombia, fue anunciado en mayo para dirigir al equipo luego de su eliminación de la Liga.

Ramírez se desempeñaba como comentarista para varias cadenas deportivas, y estaba dispuesto a iniciar su periplo como técnico en el FPC en el club de Boyacá.

Cabe recordar que la única experiencia en el banquillo técnico que tuvo el bogotano fue entre 2010 y 2012 cuando el entrenador venezolano Richard Páez lo contrató para hacer parte del cuerpo técnico de Millonarios y trabajar con las categorías juveniles.

Sin embargo, desde ahí no volvió a pisar el banco de un equipo, aunque se estuvo preparando en los últimos años para asumir algún día ese reto.

El talentoso volante tendría su primera experiencia oficial como entrenador de un equipo profesional en Colombia. Como jugador, vistió las camisetas del cuadro Embajador, Independiente Medellín, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, entre otros.

Su nombre es recordado en Boyacá luego de su paso por el Boyacá Chicó que lo fichó entre 2005 y 2006, precisamente el rival de patio del equipo que ahora dirigirá. Su principal reto en el torneo clausura del 2021 será mejorar la posición en la tabla del descenso y volver a participar en los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Seguir leyendo: