“Debe bajar un poquito la cabeza”: primer entrenador de James tiene su propio diagnóstico sobre la actitud del ’10′

James Rodríguez y Hugo Castaño, su primer entrenador. Foto: Colprensa/Archivo.

La discusión en torno a James Rodríguez y su ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Tras el anuncio del técnico de la ‘Tricolor’, Reinaldo Rueda, respecto a que no tendría en cuenta al volante del Everton para la pasada fecha de eliminatorias ni la Copa América generó un debate sobre si fue o no la decisión correcta.

Los motivos de Rueda fueron claros: según los balances del cuerpo médico, el ‘10’ no se encontraba en plenitud física para afrontar los compromisos. “Por ahí pasó toda la decisión, creo que no tiene ningún misterio. Es protegerlo, es cuidarlo, es proyectar el futuro inmediato nuestro y que él se salga de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones”, dijo cuando se le cuestionó sobre el tema en una rueda de prensa previa a la Copa América.

No obstante, James expresó su disgusto con la decisión en repetidas ocasiones: primero con comunicado apenas horas después de que se anunciara su desconvocaroria; y segundo, durante un Instagram Live junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, en el que manifestó que “hay que dejar claro que yo no estaba mal, que yo estaba para jugar la Copa América. Fue una decisión del cuerpo técnico, yo no lo comparto porque me faltaron al respeto”.

Con dicho panorama, el primer entrenador de James, Hugo Castaño, quien lo hizo debutar en el profesionalismo con apenas 14 años vistiendo los colores de Envigado, dialogó en una entrevista con Semana sobre el momento que atraviesa el volante. Si bien este reconoce todos los logros y alegrías que Rodríguez le ha dado al fútbol del país, tampoco concuerda en que se deban desautorizar a un cuerpo técnico.

“A James no le podemos desconocer todo lo que ha hecho o ¿cuántas veces hemos tenido un goleador en un Mundial?, pero no estoy de acuerdo en la postura. Como Reinaldo Rueda yo en su momento cuando me preguntaron no veía James en el mejor nivel por sus lesiones y no continuidad en el juego. Los jugadores se llama por el momento y el momento no era el ideal”, precisó.

El técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda, durante la segunda fecha del grupo B en la Copa América 2021 contra Venezuela. Foto: REUTERS/Diego Vara.

¿Qué pensar de las actitudes que ha tenido James? Acorde a Castaño, ellas forman parte de la desazón del jugador, mas no quiere decir que sean correctas: “Es la amargura. Esas cosas pasan y después, cuando pase este despelote en él, en sus momentos de descanso, de de pensar otras cosas, entrará en razón que no era el camino. Le reitero, es el respeto a un cuerpo técnico y a una decisión”.

Sin embargo, el estratega no le ‘cerró la puerta’ a quien fuera su pupilo para una próxima convocatoria a la Selección, pues llegará el momento oportuno para que este regrese. “Mientras esté bien preparado y pueda evitar las lesiones en el fútbol para aguantar un deporte de choque, pero James tiene toda la condición y la capacidad porque el fútbol sana heridas. Sin rencores y más con Reinaldo porque es un hombre bueno, entonces no va a tener ese tipo de cosas y lo va a llamar con toda seguridad y lo vamos a disfrutar con seguridad”, declaró al citado medio.

Por último, le envió un consejo al ‘10’ ‘Tricolor’ y lo invitó a reflexionar sobre los instantes más complicados que ha tenido que atravesar durante su carrera deportiva para “salir adelante” de cara al futuro. “A él y a su familia decirle que recuerden esos pasajes duros. Y sí, cuando a le toca recomenzar, volver a empezar, agachar un poquito la cabeza, dejar de lado el orgullo y poner un poco el retrovisor para los momentos difíciles y que ellos te den la posibilidad de salir adelante”, concluyó.

James Rodríguez ha jugado 80 partidos con la Selección Colombia (noveno con más apariciones), en los cuales anotó 23 goles que, aún siendo mediocampista, lo ubican como el tercer máximo goleador en la historia de la ‘Tricolor’, tan solo superado por Arnoldo Iguarán (25) y Radamel Falcao García (35). Además, también acumula 25 asistencias.

El jugador de la selección de Colombia James Rodríguez. EFE/Rolando Enriquez/Archivo

