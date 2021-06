Carlos Antonio Vélez arremete contra Muriel: lo quiere en la banca y no entiende por qué es “bendecido” Rueda

Fuerte crítica de Vélez a Muriel: “¿Qué ha hecho o qué ha ganado para la selección?”. Foto: Archivo

Este domingo la Selección Colombia enfrentará a Perú en lo que será su tercer partido de la Copa América. Los dirigidos por Reinaldo Rueda necesitan revertir la imagen dejada en el anterior duelo contra Venezuela, en el que por más que crearon opciones de peligro no lograron concretar.

Y es que cabe recordar que en el partido ante los venezolanos la figura del partido fue el portero Wuilker Faríñez, pues se convirtió en el responsable de que la Tricolor no pudiera abrir el marcador debido al gran número de atajadas que realizó a lo largo de los 90 minutos.

Ante esto, los delanteros de Colombia recibieron una que otra crítica por su falta de efectividad al no convertir una de las más de veinte ocasiones de gol generadas. A pesar de que varios atacantes cafeteros llegan de un buen momento en sus clubes, su presente en la selección vuelve a estar en tela de juicio.

Tras el choque ante Venezuela, el periodista Carlos Antonio Vélez mostró su molestia con algunos jugadores, aunque se refirió específicamente al caso de Luis Fernando Muriel.

“Tenemos muchos goleadores, que valen 45, 50, 200, 300 millones, más los que dejan en el banco como el caso de Borré… No sé por qué insisten tanto en Muriel, ¿Muriel qué ha hecho en la selección de Colombia?”, afirmó inicialmente en Planeta Fútbol de Antena 2.

Sin embargo, sus señalamientos no quedaron ahí ya que, para él, Muriel, quien fue titular contra Venezuela y tuvo una de las chances claras para abrir el marcador, no debería ser una de las primeras opciones en el ataque de Colombia, debido a que sus actuaciones con la selección no han sido sobresalientes.

“Para mí es el punto más bajo de la actuación (ante Venezuela). ¿Qué ha hecho, Muriel?, ¿cuántos títulos ganó para Colombia?, ¿cuántos goles anotó oficiales?, como para insistir, insistir, persistir y nunca desistir”, señaló.

Añadió: “Oiga, pero es un bendecido, los demás no tienen esa cantidad de oportunidades, ante Venezuela sobró todo el partido, fue el punto más bajo”.

Días antes Muriel había manifestado en rueda de prensa que están en Brasil tratando de hacer las cosas de la mejor manera y que piensan con la opción del título.

“Esta es una Selección que tiene que salir a ganar cualquier partido, nuestro objetivo es hacer una gran Copa América, y, ¿por qué no? Ganarla. No vinimos de paseo, queremos jugar y ganar, si bien puede utilizarse como pruebas o un banco para encontrar alternativas, cada partido va a ser para ganar”, dijo en rueda de prensa el ariete del Atalanta.

Muriel añadió: “Puedo jugar con cualquier delantero de los que están acá. Yo tengo esa movilidad de tirarme atrás o en una banda. Tenemos varias alternativas, siempre a disposición del profesor. Me esfuerzo todos los días por mejorar, queremos seguir construyendo un gran equipo”.

Nuevo partido de la Selección

Colombia y Perú se enfrentarán en duelo decisivo de cara a una posible clasificación a la próxima fase del certamen. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de la ciudad de Goiânia desde las 7:00 p.m. (hora colombiana).

Posibles formaciones

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Edwin Cardona, Juan Guillermo Cuadrado; Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

Perú: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Luis Abram (Alexander Callens), Christian Ramos; Marcos López, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Christian Cueva André Carrillo; Gianluca Lapadula.

