Video | Las exigentes rutinas de ejercicio de Sara Corrales para mantener su escultural cuerpo

163

Sara Corrales es recordada por haber participado en el reality Protagonistas de Novela de RCN y por interpretar a Jessica en la novela ‘Vecinos’ que está transmitiendo en las tardes el Canal Caracol. La actriz también ha dejado verla transformación que ha tenido su cuerpo gracias a las exigentes rutinas de ejercicio que ha adquirido junto a un cambio en su estilo de vida y alimentación.

La actriz y empresaria, a sus 35 años, sigue manteniéndose en el imaginario de los colombianos como una de las mujeres más bellas de la farándula nacional. Su talento y entrega en cada trabajo que emprende la han llevado a demostrar del talante que está hecha y las capacidades que tiene para no dejarse vencer en momentos de dificultad.

Tomada de Instagram @saracorrales

Vivió por un tiempo en México, donde protagonizó algunas novelas adquiriendo gran reconocimiento entre el público azteca, y recientemente regresó al país para ponerle ruedas a su restaurante ubicado en una prestigiosa zona de la ciudad de Medellín. Pero muchos se preguntan, de dónde saca tiempo y energía para sostener ese estado físico que ostenta en su cuenta de Instagram.

Pues bien, la actriz ha decidido mostrar una de sus rutinas favoritas en el gimnasio, donde deja evidencia de la exigencia que tiene a la hora de hacer ejercicio. En una serie de videos publicados en su cuenta oficial de Instagram, la también influenciadora mostró los entrenamientos de piernas y glúteos por la que le comentan en fotos ‘Qué retaguardia’.

Tomada de Instagram @saracorrales

“Hay que darle como a sello de notario para que todo eso se ponga DURO o sino cómo, amigas? Ya dejen pues esa pereza y a entrenar mañana a primera hora! Pilassssss, las vi”.

Adicionalmente, la empresaria se excusó por no poder grabar más ejercicios a sus seguidoras.

“Aquí les dejo algunos de mis ejercicios de hoy para, no pude grabar el resto del entrenamiento, por que la verdad, me da pena molestar a la gente y no me gusta entretenerme en otras cosas más que en mis ejercicios, pero bueno, les grabé tres de los más bacanos”.

Tomado de Instagram @saracorrales

¿Qué significó ‘Vecinos’ para Sara Corrales?

‘Vecinos’ significó uno de los mejores momentos a nivel profesional para los actores que hicieron parte del elenco, que terminaron ganando más reconocimiento. Una de ellas es Sara Corrales, quien luego de su paso por el reality ‘Protagonistas de Novela’, comenzó a consolidar una destacada carrera en el mundo de la actuación.

Trece años después de haber trabajado en la novela, la paisa reapareció con mucha emoción ante la retransmisión de la misma y reveló en Caracol Televisión algunos detalles de lo que significó para ella ser parte del equipo de ‘Vecinos’ e interpretar el papel de ‘Jessica Antonieta Morales’, la novia del taxista Óscar Leal.

Tomada de Instagram @saracorrales

“Éramos una familia increíble y de verdad volvernos a ver el fruto de lo que fue todo ese tiempo de grabación en la pantalla es una bendición para mí. Tuve la bendición de que me dejaran hacer y deshacer con ese personaje. Los directores confiaron tanto en mí, como que se dieron cuenta de la entrega que yo tenía y me dieron una responsabilidad enorme y me dijeron okey, apórtale”, compartió la actriz.

Sumado a esto, la empresaria paisa admitió que trabajar en esta producción le dio seguridad actoral así como las bases necesarias para demostrar todo su potencial y comenzar a aspirar a retos más grandes en la televisión. En otras palabras, ‘Vecinos’ fue un punto de partida clave para su carrera.

SEGUIR LEYENDO