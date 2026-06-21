Colombia

Elecciones 2026: Autoridades frustraron cruce irregular de un grupo de personas desde Venezuela hacia Colombia, se intensificaron los controles en la zona

El movimiento fue detectado a tiempo por personal de control fronterizo, que impidió la transición hacia territorio colombiano e implementó restricciones adicionales, con más patrullajes y verificación para evitar nuevas incursiones

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Frontera entre Colombia y Venezuela
Autoridades de Norte de Santander activaron una alerta en Villa del Rosario por denuncias sobre ingresos desde Venezuela por pasos irregulares- crédito EFE

El cierre temporal de los pasos fronterizos terrestres y fluviales entre Colombia y Venezuela fue activado desde las 6:00 p. m. del sábado 20 de junio, como parte de las acciones de seguridad para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La medida, que se mantendrá vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 22, fue establecida en el Decreto 0612 del 16 de junio de 2026.

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Durante la jornada electoral del domingo 21 de junio, las autoridades en Norte de Santander se mantuvieron en estado de alerta. Vecinos del municipio de Villa del Rosario denunciaron la presencia de personas provenientes de Venezuela que intentaron ingresar a Colombia por pasos irregulares, conocidos localmente como “trochas”.

Frente a esta situación, las fuerzas de seguridad desplegaron controles adicionales en los puntos vulnerables de la frontera. El objetivo principal fue prevenir el delito de trashumancia electoral, que consiste en el traslado ilegal de ciudadanos de un país a otro con fines de manipulación del resultado electoral.

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Las denuncias ciudadanas advirtieron sobre el paso de personas por trochas y abrieron el temor a un caso de trashumancia electoral - crédito Migración
Las denuncias ciudadanas advirtieron sobre el paso de personas por trochas y abrieron el temor a un caso de trashumancia electoral - crédito Migración

Según reportó un vocero a La FM, “generamos una alerta, una pequeña alerta en el sentido de comentarios que nos han hecho dos observadores y observadoras en el municipio de Villa del Rosario, en relación con el paso ilegal de personas de territorio venezolano hacia territorio colombiano por las denominadas trochas”.

El funcionario añadió que la información ya fue elevada al puesto de mando unificado para su seguimiento y atención.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Juan Frío, habló del incidente en BluRadio: “Un grupo de personas pretendió violentar el decreto presidencial pasando de manera irregular por las trochas del municipio de Villa del Rosario. Y esto es uno de los escenarios que habíamos previsto nosotros en las mesas de trabajo y en los comités de seguimiento electoral con toda la institucionalidad. Y precisamente allá, de manera inmediata, hizo presencia Policía Nacional, Ejército Nacional, Procuraduría, Personería, para tomar los correctivos necesarios. Decirle a las personas que esto es un decreto presidencial, que violar esta normatividad acarrea unas sanciones jurídico-administrativas que ya las autoridades competentes tomarán en contra de estas personas que cometan esta irregularidad”.

Detalles del cierre de frontera

Durante el periodo de cierre, solo se permitirán excepciones en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. Esta decisión forma parte del Plan Democracia 2026, una estrategia coordinada por distintas entidades estatales para fortalecer la protección del proceso electoral y asegurar condiciones de seguridad para los votantes.

Un grupo intentó cruzar de forma irregular hacia Colombia, pero las autoridades evitaron el paso y reforzaron la seguridad en la zona - crédito @MigracionCol / X
Un grupo intentó cruzar de forma irregular hacia Colombia, pero las autoridades evitaron el paso y reforzaron la seguridad en la zona - crédito @MigracionCol / X

La restricción migratoria tiene como objetivo prevenir riesgos para el orden público y evitar interferencias en la jornada electoral del domingo 21 de junio. Mientras tanto, los demás puntos de control migratorio en el país continuarán funcionando con normalidad, siguiendo los protocolos establecidos.

Migración Colombia recomendó a los ciudadanos consultar los canales oficiales y planificar con antelación cualquier desplazamiento que pudiera verse afectado por la restricción. La invitación, dirigida especialmente a quienes residen en zonas limítrofes, busca reducir inconvenientes y garantizar el cumplimiento de la medida.

La autoridad migratoria reiteró que los puestos de control distintos a los fronterizos sujetos a cierre seguirán operando bajo sus protocolos habituales, asegurando la continuidad de los servicios para quienes viajan por rutas internas o internacionales no afectadas por el decreto.

Acción comunitaria en medio del cierre de frontera

La situación de cierre de fronteras durante los comicios electorales no impidió que una acción coordinada permitiera el tránsito de una persona en estado de emergencia. Militares de la Brigada 30, junto con el cuerpo de Bomberos Bolivarianos y el apoyo de Migración Colombia, facilitaron el cruce fronterizo de una mujer mayor que se encontraba en estado crítico de salud en territorio extranjero.

A pesar del cierre de frontera, se permitió el cruce fronterizo de una mujer mayor que se encontraba en estado crítico de salud - crédito Ejército
A pesar del cierre de frontera, se permitió el cruce fronterizo de una mujer mayor que se encontraba en estado crítico de salud - crédito Ejército

A pesar de las restricciones habituales durante un proceso electoral, las autoridades priorizaron el aspecto humanitario y procedieron con el traslado inmediato de la paciente. La intervención rápida permitió que la mujer fuera llevada a un centro médico en la ciudad de Cúcuta, donde recibió atención especializada.

En el desarrollo de las elecciones, los cruces fronterizos permanecen cerrados como medida de seguridad. Sin embargo, se contemplan excepciones para situaciones de riesgo vital, como lo demuestra este operativo.

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