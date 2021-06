Un mes vs. nueve, Valentina Ferrer, novia de J Balvin muestra su pancita a pocos días de la llegada de Río

Valentina Ferrer y J Balvin confirmaron su embarazo.

Luego de dar a conocer que la pareja esperaba a su primer hijo, no han sido muchas las publicaciones que han compartido sobre su estado de gestación. La primera aparición fue para la portada de ‘Vogue México’, en la que entregaron la exclusiva de que serían padres, siendo la modelo quién más imágenes ha mostrado sobre el avance y crecimiento de su barriguita.

Nuevamente en la noche de este jueves, la modelo argentina publicó dos instantáneas en su cuenta de Instagram luciendo el mismo traje de baño en animal print, dejando ver cómo se veía su cuerpo durante el primer mes de embarazo y cómo luce ahora, en su noveno mes de gestación.

“1 month vs 9 months (1 mes vs. 9 meses)”, escribió Valentina Ferrer acompañada de un emoticón con ojos de enamorado. La publicación con menos de un día de haber sido subida, cuenta con cerca de 93.000 ‘me gusta’ y cientos de comentarios de sus seguidores entusiasmados con la llegada de Río.

Otros tantos no pueden creer que ya tenga nueve meses de gestación, asegurando que el tamaño de su barriga no aparenta la cantidad de semanas. En esta oportunidad, el artista paisa no ha comentado la postal de su novia.

Recientemente, se conoció el nombre del hijo que espera la pareja; sería llamado Río, escogido por los padres primerizos, de carácter unisex por lo que puede ser asignado a niño o niña, sin distinción. De origen Bretón o que hacen referencia en la actualidad originarios a la zona de la Bretaña Francesa.

Las características con las que definen a las personas registradas bajo este nombre, según el portal web mencionado, son aquellas que explotan su vertiente más sensible y cariñosa, siendo consideradas unas personas románticas y detallistas. Esto hace que también sean unas personas muy generosas, ya que busca siempre el bienestar de la gente de su alrededor, lo que vendría siendo de gran importancia para el artista.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Nacida el 19 de septiembre de 1993, Valentina desde muy pequeña mostró interés en dedicarse al modelaje. Comenzó su carrera a los 16 años y poco después se mudó a Buenos Aires, tras ser fichada por Visage Agencia.

Ferrer se hizo conocida en el mundo del entretenimiento tras ser escogida como Miss Argentina en 2014 y representar a su país en Miss Universo en 2015. Su objetivo era que la participación en el reinado le permitiera quedarse en los Estados Unidos, y lo logró, se ubicó entre las 10 finalistas, y esto le abrió las puertas de Wilhelmina Models, una de las agencias más importantes Norteamérica.

Como modelo ha trabajado con diferentes agencias en Argentina, México, Miami y Brasil, participado en importantes desfiles y ferias de moda, como Funkshion Fashion Week, Mercedes Benz Fashion Week y Miami Fashion Week, y ha sido portada de revistas como Bazar y Cosmopolitan, en los Estados Unidos.

Los rumores de su relación nacieron tras haber sido sorprendidos en Miami en 2018, muy cariñosos y tomados de la mano. El colombiano prefirió mantener su privacidad y no admitió el romance, pero durante la ceremonia de los premios Grammy en 2019, reveló que estaban juntos desde mayo.

