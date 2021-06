Orlando Duque revela detalles de su retiro como deportista y cómo lo ha tratado la pandemia

Tomado de Instagram @orlandoduque

En septiembre de 2019, el clavadista colombiano Orlando Duque anunció su retiro de los eventos deportivos. Después de 20 años dando lo mejor en los saltos de altura desde una plataforma de 27 metros, dijo adiós para siempre a las competencias.

“Me retiré en 2019 y quien iba a saber que teníamos que vivir esto”, comentó en entrevista con el programa del Canal 1, ‘Lo sé todo’.

El deportista pensó que iba a descansar después de tantos años de competencias y saltos, jamás imaginó que una pandemia lo pondría en la obligación de enfrentarse a un año sabático.

“Un momento difícil para el deporte, para los clavadistas, pero en lo que se refiere a mi carrera fue el mejor momento para retirarme y haber elegido mejor fecha para eso”.

Hace más de 20 años que abandonó Colombia, viajando por todo el mundo como embajador de saltos y clavados, lanzándose desde lugares únicos como aquel que hizo desde un helicóptero frente a la Estatua de la Libertad, o las Cataratas Victoria. Sus seguidores se han preguntado constantemente de qué vive, pues ya no compite y tampoco hay eventos en los que participe, y hasta corrió el rumor de que quedó patrocinado de por vida.

“De por vida no, pero mis patrocinadores me quieren mucho. Ya no estoy compitiendo, pero sigo haciendo mis proyectos de aventura, sigo viajando y eso les gusta mucho entonces esa parte continúa, creciendo juntos y son conscientes de la situación, entonces me siguen apoyando”.

Adicionalmente, confesó que sigue trabajando de la mano con sus patrocinadores, en todos sus eventos, haciendo parte del área de comunicaciones y dando su opinión profesional como experto de lo que ocurre en las competencias. Recientemente, se realizó uno de esos eventos en Francia, el Cliff Diving, donde cuenta con varios pupilos que el deportista ha entrenado.

“Está María Paula Quintero que está aquí en estos momentos con nosotros en Francia y va a competir, estuvo entrenando y sé que le va a ir muy bien, mañana empezamos la competencia, también estpan Isabel Pérez, Steven Caicedo quienes se están preparando y poder apoyarlos con mi experiencia”, mencionó el caleño como parte de los proyectos en los que se encuentra trabajando.

Orlando Duque of Colombia competes in men's high diving at the Swimming World Championships in Batthyany square opposite to the Parliament building, rear, in Budapest, Hungary, Friday, July 28, 2017. (Zsolt Szigetvary/MTI via AP)

El clavadista también mencionó durante la entrevista que pasó por el covid-19 sin mayores contratiempos, Orlando sigue explorando nuevos escenarios para próximas exhibiciones.

“Vamos a estar en Noruega, Italia, Bosnia, Irlanda y la final va a ser en Azerbaiyán”, puntualizó Duque para Lo Sé Todo.

Trayectoria y datos curiosos

Orlando Duque es un deportista vallecaucano, carismático, siempre sonriente y diferenciado por su habitual cabello largo, que destaca en todos los eventos de clavados de altura. Ostenta 13 títulos mundiales y dos récord Guinness a su nombre por lograr una calificación perfecta en un campeonato y contar con el mayor número de participaciones en citas mundialistas, motivos que han puesto a ondear la bandera colombiana en varios escenarios internacionales.

A los 10 años de edad ya desafiaba la gravedad en los trampolines de la Unidad Deportiva Panamericana de Cali. Allí descubrió la pasión, disciplina y buena técnica que lo llevaron a convertirse en el primer campeón en la categoría de Salto de Gran Altura en el Mundial de Natación Barcelona 2013, la primera vez que la Federación Internacional de Natación (FINA) incluyó esta categoría en el certamen, también ganó un World Series de Red Bull Cliff Diving. Desde entonces, se acostumbró a colgar el oro en su cuello.

