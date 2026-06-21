La democracia se toma las calles: imágenes de las familias colombianas en las urnas durante la segunda vuelta presidencial

La gente hace fila para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia entre el candidato de derecha Abelardo De La Espriella y el de izquierda Iván Cepeda - crédito Charlie Cordero/Reuters

Millones de colombianos asisten este 21 de junio de 2026 a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una jornada de segunda vuelta electoral, en un ambiente de expectativa luego de que los puestos de votación abrieran a las 8:00 a. m. en todo el territorio nacional bajo la coordinación de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El potencial electoral para estos comicios es de 41.393.364 ciudadanos habilitados para sufragar; de esta cifra, 21.638.158 corresponden a mujeres y 19.755.206 a hombres, que pueden ejercer su derecho al voto tanto en los departamentos del país como en los consulados de Colombia en el exterior.

PUBLICIDAD

Para asegurar la participación de la población, la autoridad electoral habilitó un total de 120.283 mesas de votación. Estas estructuras se encuentran distribuidas en 12.513 puestos de votación ubicados en las zonas urbanas y rurales de los 32 departamentos del país.

Familias enteras participan en la jornada democrática

De esta manera, desde los diferentes territorios del país, se vio a familias enteras acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto en esta jornada democrática. Acompañados de sus mascotas, adultos mayores y demás integrantes de sus hogares, los ciudadanos participan activamente en este importante día para Colombia.

PUBLICIDAD

Las imágenes reflejan una jornada que transcurre con normalidad, libertad y todas las garantías necesarias para que los colombianos elijan al próximo presidente de la República.

En Bogotá, la ciudad con el censo electoral más amplio del país, la Registraduría instaló un total de 17.262 mesas de votación. Estas se encuentran operando en 1.083 puestos distribuidos en las 20 localidades del distrito capital para recibir a los votantes inscritos.

PUBLICIDAD

Dos fórmulas presidenciales buscan llegar a la Casa de Nariño

Es importante señalar que la tarjeta electoral de esta segunda vuelta presenta dos opciones políticas tras los resultados obtenidos en las elecciones del 31 de mayo de 2026, por lo que la ciudadanía deberá elegir entre las fórmulas que alcanzaron las mayores votaciones en la primera vuelta de la contienda presidencial.

En una de las casillas se encuentra la candidatura de Iván Cepeda Castro, que compite junto a su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué Vivas por la coalición Pacto Histórico; su programa de gobierno expone propuestas orientadas hacia reformas en el sector social y la transición energética.

PUBLICIDAD

En la otra casilla de la tarjeta se presenta la candidatura de Abelardo de la Espriella, acompañado por José Manuel Restrepo como fórmula a la Vicepresidencia a nombre del movimiento Defensores de la Patria; su plataforma política detalla acciones en materia de seguridad, desarrollo económico privado y orden público.

Más de 120 mil mesas de votación fueron habilitadas para garantizar la participación ciudadana - crédito Esteban Vanegas/Reuters

Observadores internacionales acompañan las elecciones

Cabe destacar que el desarrollo de la jornada electoral cuenta con el monitoreo de misiones de observación internacional; además, delegados de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea se encuentran presentes en los centros de votación para verificar los procedimientos de sufragio.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el Ministerio de Defensa activó el Plan Democracia para coordinar la seguridad en el país; un contingente de miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional custodia los puestos de votación y las redes de infraestructura vial en las distintas regiones colombianas.

De esta manera, la jornada de votación se extenderá de forma continua hasta las 4:00 p. m. A partir de esa hora, las mesas de votación cerrarán el ingreso al público y los jurados iniciarán el proceso de apertura de urnas y destrucción de las tarjetas sobrantes.

PUBLICIDAD

La ciudadanía elige entre las dos fórmulas presidenciales que avanzaron a la segunda vuelta - crédito Esteban Vanegas/Reuters

Tras el cierre, los jurados procederán al conteo de los votos y al diligenciamiento de los formularios E-14, y estos documentos registran los votos obtenidos por cada candidato, los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas en cada mesa.

Desde ese momento, la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciará la transmisión de datos para el preconteo oficial una vez reciba la información de los formularios. Los resultados se difundirán a través de boletines periódicos emitidos por la entidad electoral hasta consolidar la tendencia definitiva.

PUBLICIDAD