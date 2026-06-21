Petro invitó a los testigos electorales a reclamar sus credenciales y cuidar los votos: ante irregularidades “deben impugnar la mesa”

El presidente Gustavo Petro llamó la atención de los testigos electorales y recordó que de ellos "depende el cuidado del voto" - crédito captura de pantalla Presidencia de la República - Colombia / YouTube

El 21 de junio de 2026, los colombianos acudieron a las urnas desde las 8:00 a. m. para elegir a un nuevo presidente, que sucederá al mandatario Gustavo Petro. En medio de la jornada electoral, el jefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de X para instar a los testigos electorales a reclamar sus credenciales.

“Invito a todas y todos los testigos que se inscribieron a reclamar su credencial y hacerse presentes en las mesas. Debieron contar el número de votantes para correlacionarlos con la cantidad de tarjetones que se presenten en la mesa marcados”, indicó el primer mandatario en la red social.

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El presidente advirtió que si se llega a presentar algún desacuerdo entre los votantes reales de la mesa de votación y el total de tarjetones marcados, entonces se debe impugnar la mesa. “Pilas de ustedes depende el cuidado del voto”, precisó.

Los testigos electorales deben presentar su cédula y su credencial para poder ejercer su labor de vigilancia - crédito @Registraduria / X

De igual manera, proporcionó el enlace del Consejo Nacional Electoral (CNE) donde los testigos electorales acreditados pueden descargar su respectiva credencial, para así poder hacer presencia en los puestos de votación y verificar que el proceso electoral sea transparente.

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“A los testigos electorales que no les haya llegado la credencial, pueden descargarla, con su número de cédula, en este link: https://actoreselectoralespresidencia.cne.gov.co/testigos-en-linea”, indicó.

Petro recordó a los testigos electorales a presentarse inmediatamente a la mesa de votación que les fue asignada, portando su credencial y la cédula de ciudadanía. “Es indispensable cuidar la votación, TOMAR LA FOTO AL E-14 Y ENVIARLA”, añadió.

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El presidente Gustavo Petro invitó a los testigos que se inscribieron a reclamar su credencial y hacerse presentes en las mesas - crédito @petrogustavo/X

El rol que cumplen los testigos electorales, según la normativa vigente

De acuerdo con la Resolución N°. 1707 de 2019 del CNE, por la cual se reglamenta la actividad de los testigos electorales, auditores de sistemas, y el reconocimiento y funcionamiento de los organismos de observación electoral, los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos a cargos de elección popular pueden ejercer vigilancia del proceso electoral a través de testigos que acreditan ante el CNE.

Además de las personas designadas por las agrupaciones, también hay testigos electorales internacionales que cuidan el voto de los ciudadanos, buscando garantizar que el proceso sea transparente y apegado a la verdad. “Los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades”, precisa la normativa.

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Los testigos se acreditan para vigilar una mesa de votación o más y una comisión escrutadora, pero en ninguna mesa o comisión puede haber más de un testigo electoral por organización política, coalición o promoción del voto en blanco.

Para poder hacer la labor de vigilancia, los testigos electorales deben contar con una credencial que los identifique. “El testigo electoral podrá actuar como tal, y cumplir sus funciones, para lo cual únicamente deberá presentar su cédula o documento que acredite que está en trámite y la credencial respectiva, que deberá ser generada por la herramienta tecnológica dispuesta por la organización electoral para tal fin, en la que aparecerán nombres, documento de identidad, organización política que representa, mesa(s) o comisión(es) para la(s) que ha sido autorizado, código de verificación”, se lee en el artículo sexto de la resolución del CNE.

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Los testigos están facultados para hacer todo tipo de verificaciones y actuaciones durante las votaciones y escrutinios, entre ellas están:

Verificar la identidad de quienes afirman ser jurados de votación.

Verificar que el proceso de votación se desarrolle en las condiciones de ley.

Corroborar que se diligencia correctamente el documento E11 y la anulación de los espacios no usados.

Acercarse a los jurados de votación y a los documentos electorales a una distancia prudencial para poder verificar su contenido.

Tomar registros de audio, video o fotos de los escrutinios.

Revisar la correcta calificación de cada voto.

Solicitar recuento de votos si se considera necesario.

Verificar el correcto diligenciamiento del acta E14.