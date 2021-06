Padre de Roux escucharía a Álvaro Uribe fuera de la Comisión de la Verdad sobre los ‘falsos positivos’

Luego de que el pasado viernes el expresidente Juan Manuel Santos declaró en la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, director de esa entidad, exhortó al también exmandatario Álvaro Uribe para que hable sobre las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas ‘falsos positivos’. Sin embargo, ante la renuncia del exsenador, de Roux volvió a referirse al tema y anunció que está dispuesto a oír a Uribe fuera de los micrófonos de la Comisión.

Así lo hizo saber en la mañana de este jueves, en diálogo con la emisora BluRadio, donde agregó que respeta el silencio del jefe del Centro Democrático: “Por supuesto, que estoy dispuesto a escucharlo y respeto su decisión de no ir a la Comisión, que no es un ente jurídico, como lo es la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Quien viene a la Comisión viene voluntariamente”, dijo de Roux a la cadena radial.

Estas declaraciones se dan luego de que el sacerdote reaccionó al perdón que Santos pidió cuando fungió como ministro de Defensa en el gobierno Uribe y, durante una entrevista para la frecuencia radial, W Radio, de Roux habló sobre la importancia de conocer este tipo de testimonios y la necesidad de que más implicados en el asunto de las ejecuciones extrajudiciales se animen a contar la verdad sobre el mismo y reconozcan su responsabilidad.

“Yo sí espero que el expresidente Uribe pida perdón por lo que pasó en su gobierno con los falsos positivos, pero eso es un asunto de él”, dijo el sacerdote durante uno de los puntos clave de la entrevista.

Para recalcar la importancia de que esto se de, agregó que “no hay cosa más dura que la negación de los propios responsables o el silencio de los responsables”.

Además, en su diálogo con BluRadio este jueves, el director de la Comisión se refirió a la disputa que tuvo con el general (r) Gustavo Ocampo Nahar, director del Instituto de Estudios Geoestratégicos y Políticos de la Universidad Militar, este miércoles en el marco del evento de ‘Víctimas de las Fuerzas Militares, Policías y Familias en el Conflicto’.

El encuentro, que fue realizado por la Universidad Militar Nueva Granada, se dio cuando Nahar cuestionó la objetividad con la que la Comisión de la Verdad realiza los informes frente a las víctimas y las Farc. Sobre el tema, el padre de Roux habló en BluRadio y, de nuevo, exhortó a escuchar las versiones de todas las partes: “Ayer lo expresaron: Hay una comisión del esclarecimiento de la verdad, pero no se no se han expresado ni han hecho la investigación correspondiente sobre las familias de los militares. Necesitan que los escuchen, que se cree el contexto sociológico en la Comisión de la Verdad”, agregó.

Además, en su entrevista con ese medio reiteró la necesidad de oír también a los familiares de los miembros de la fuerza pública: “Ese es el sentir que tienen estas familias. Hay que escuchar la otra parte para construir una verdad verdadera. Hablan sobre los falsos positivos, hablan y resaltan la responsabilidad de la fuerza pública, del Estado”, expresó.

Todo se dio porque el general Ocampo envió las siguientes críticas: “Siempre queda un sabor y un mensaje hacia dónde conduce esta actividad, el informe final, esperamos que la construcción de la verdad se mire desde las dos ópticas, desde las dos fuentes. No puede trabajarse en una Comisión de la Verdad donde hay diez comisionados trabajando en una sola línea y un comisionado trabajando en la institucionalidad”. A lo que el director de ese órgano de control le respondió:

“Me preocupa eso de decir uno contra diez como si fuese uno por las Fuerzas Armadas y me imagino que los otros diez por parte de las Farc. No, esa visión de las cosas no nos ayuda general, se lo digo con todo cariño, ninguno de nosotros representa a las Farc ni a la guerrilla si usted quiere como decirme los opuestos al Ejército”, sentenció el padre de Roux.