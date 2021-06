Millonarios y Tolima calientan motores para la final de la liga: estas son las bajas y novedades

Fernando Uribe, delantero de Millonarios (izq.), y Álvaro Montero, arquero de Deportes Tolima (der.). Fotos: Colprensa.

Se define el campeón en el fútbol profesional colombiano. Millonarios y Deportes Tolima disputarán este jueves 17 de junio el partido de ida de la final de la Liga Betplay en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué (7:00p.m). Los ‘Embajadores’ van por su estrella número 16, con la cual igualarían a Atlético Nacional como el equipo con más títulos en el país, mientras que el ‘Vinotinto y Oro’ busca su tercera conquista en el rentado local.

Tanto Millonarios como Tolima tendrán bajas sensibles de cara al compromiso: algunos por lesión, otros tras dar positivo para covid-19, y uno más por su convocatoria con la Selección Colombia para disputar la Copa Amérca. A continuación repasamos el panorama de cara al primer encuentro de la final:

<b>Millonarios:</b>

Bajas :

Kliver Moreno se pierde lo que resta de la final por una lesión en su rodilla izquierda sufrida en el partido de vuelta contra América de Cali por los cuartos de final. Andrés Llinás continúa recuperándose del covid-19 y se le harán más exámenes para conocer si podrá estar disponible de cara a la vuelta. Por su parte, Breiner Paz, Felipe Banguero y Ricardo Márquez fueron expulsados en el partido contra Junior en El Campín.

Juan Pablo Vargas tampoco podrá ser de la partida, ya que está a la espera de poder ser convocado a la Selección de Costa Rica.

Novedades :

El conjunto ‘Embajador’ recupera a dos jugadores: Juan Carlos Pereira y Harrison Mojica, ambos en el mediocampo. Con ello, al ser la mayoría de ausencias en la zona defensiva, Gamero dispondría de Stiven Vega y Andrés Murillo como los centrales; y de volantes de primera línea utilizaría al mencionado Pereira, acompañado de Juan Camilo García o Mackalister Silva.

Dentro de la nómina de convocados también aparecen como novedad los delanteros Diego Abadía y Jorge Rengifo.

Millonarios F. C. enfrenta a Atletico Junior de vuelta de las Semifinales por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. (Cortesía Dimayor) Externos

Rueda de prensa:

En las declaraciones previas al encuentro, Gamero no escondió que acarrea gran cantidad de ausencias, pero halagó el trabajo que han venido desempeñando otros jugadores en las posiciones donde fueron requeridos: “Hace rato venimos con lesiones y expulsiones, hemos tratado de que no cambiemos la idea, pese al cambio de jugadores. En la final no vamos a tratar cosas que no hacemos, hay posiciones donde toca emplearnos de otra manera, caso de Mackalister y Vega”.

Y añadió: “Nosotros estamos enfocados para pelear una final, vamos a enfrentar un equipo atlético y físico, tienen velocidad por las bandas. Paran su equipo en el bloque bajo medio, contragolpean, tienen un arquero que saca en algo. No podemos nosotros permitir que nos pongan a jugar en largo”.

<b>Tolima:</b>

Bajas:

Los dirigidos por Hernán Torres tendrán dos ausencias muy importantes en su zona de creación. El primero es Jaminton Campaz, quien se encuentra concentrado con la Selección Colombia en la Copa América. Pero, además, tampoco contará con la presencia de Yohandry Orozco, el cual venía de mostrar un destacado nivel en el rol de volante ofensivo. “Orozco no podrá estar en el partido. No se alcanzó a recuperar y no está concentrado. Estamos esperando a ver si llega para el domingo”, fueron las palabras de Torres en rueda de prensa previa al partido.

Novedades:

Para suplir las ausencias un la creación, el estratega tolimense deberá ‘echar mano’, por ejemplo, de Daniel Cataño o Juan Pablo Nieto, si desea conservar su habitual formación 4-2-3-1. No obstante, cabe recordar que en el último partido entre ambos equipos, disputado el pasado 3 de abril en el estadio El Campín (0-0), el equipo ‘Pijao’ formó con una línea de cinco defensores.

Rueda de prensa:

Ante los medios de comunicación, Torres manifestó la importancia de poder controlar el partido desde el principio: “Tenemos en cuenta que Millonarios viene trabajando con Gamero, es un equipo joven, se conocen de memoria, son dinámicos, técnicos, rápidos. Fuertes por las bandas, con sus delanteros, laterales, por todo lado son fuertes. Debemos pararnos bien, controlar y atacar”.

Deportes Tolima enfrentará a Millonarios en la final de la Liga Betplay 2021-I. Foto: Colprensa.

SEGUIR LEYENDO: