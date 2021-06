Alberto Gamero: “Estamos enfocados en que tenemos equipo para pelear la final”

Alberto Gamero disputará una nueva final como técnico en el fútbol colombiano.

El técnico Alberto Gamero estuvo presente en la conferencia de prensa previa a al compromiso de ida que disputarán Millonarios y el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

El entrenador ‘Embajador’ habló sobre las bajas que tiene su equipo, las dificultades que ha encontrado durante la temporada, las fortalezas que tiene el conjunto Pijao, los problemas que ha tenido la escuadra azul con los árbitros en varios partidos y el poderío goleador que tiene su nómina con dos delanteros como Fernando Uribe y ‘Chicho’ Arango.

Ausencias en Millonarios

La última final disputada por los embajadores fue en el segundo semestre del 2017 cuando consiguieron su estrella 15°. Foto: Millonarios FC

“De dos a tres días que tenemos de haber jugado el partido contra Junior, me parece que cuando un equipo está en una final todos los jugadores quieren jugar, hoy me aparecen jugadores que quieren jugar de central. Hoy todos quieren jugar y esa es la satisfacción que tengo”, precisó Gamero quien ha llegado a la final con una nómina que combinó experiencia y juventud con canteranos que marcaron la diferencia en el transcurso del torneo.

Con respecto al estilo vertical que ha exhibido el “Embajador” en la Liga BetPlay-Dimayor, aseveró que: “Nosotros hace rato venimos con unas lesiones, expulsiones, sanciones, y hemos tratado de que el equipo no cambie la idea, que no cambiemos el estilo que tenemos y en la final no vamos a tratar de hacer cosas que no hacemos. Nosotros estamos enfocados en que tenemos equipo para venir a pelear la final”

Virtudes del Tolima

Deportes Tolima llega a la final de la Liga Betplay 2021-I con un invicto favorable frente a Millonarios. Fotos: Colprensa.

El técnico ponderó a su rival, que es dirigido por Hernán Torres, en sus aspectos físicos y tácticos, que pueden ser desequilibrantes en el choque contra Millonarios:

“Vamos a enfrentar a un equipo que es muy atlético, muy físico, un equipo que tiene mucha velocidad por las bandas, un equipo que se defiende bien, ubica mucho su equipo en el bloque bajo-medio y contragolpea, tiene mucho juego directo, tiene un arquero que siempre saca largo. En el análisis que tenemos sabemos que no podemos dejar que nos jueguen largo, vamos a intentar jugar corto y trataremos de hacer lo mejor posible para contrarrestar esa estrategia de ellos”

Árbitros para el partido

Gamero se pronunció con respecto a los jueces y demandó imparcialidad en la disputa por el título: “Yo soy de los técnicos que no me gusta llorar, a mí me gusta trabajar. Hemos tenido inconvenientes en este torneo donde nos ha tocado luchar con muchas cosas. Para nadie es un secreto que hemos tenido dificultades en muchos partidos con los árbitros; el caso de Barranquilla con el gol que nos anulan, el caso del último partido contra Junior. Hoy no tenemos centrales y no tenemos por dos casos que se dieron: a Vargas lo lesionaron y tiene mes y medio de incapacidad. Yo no soy de esos llorones, pero siempre espero que el árbitro obre de la mejor forma porque nosotros también trabajamos, nos sacrificamos con nuestras familias para lograr un objetivo. Lo único que puedo decir es que necesitamos que el árbitro de mañana sea imparcial”

Los goleadores: Fernando Uribe y ‘Chicho’ Arango

BOGOTA - COLOMBIA, 13-06-2021: Fernando Uribe de Millonarios F. C. anota gol a Sebastian Viera de Atletico Junior durante partido entre Millonarios F. C. y Atletico Junior de vuelta de las Semifinales por la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 jugado en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Fernando Uribe de Millonarios F. C. scored goal to Sebastian Viera of Atletico Junior during a match between Millonarios F. C. and Atletico Junior of the second leg of the Semifinals for the BetPlay DIMAYOR I 2021 League played at the Nemesio Camacho El Campin Stadium in Bogota city. / Photo: VizzorImage / Daniel Garzon / Cont.

Gamero no escatimó elogios a sus goleadores, desequilibrantes cuando se necesitan, así como parte esencial del funcionamiento de Millonarios: “Son dos jugadores que han entendido lo que queremos, han entendido el rol en cada uno de sus posiciones, cuando uno está de delantero y el otro de media punta. Yo creo que eso nos ha ayudado. Siempre les he dicho que ellos solos no hacen los goles porque los defensas, los volantes tiene que ayudarlos para que ellos intenten o puedan generar opciones de gol. Ellos también han entendido que cuando no tengan el balón tienen que defender. Eso es lo más contento que me tiene”.

Bogotá. Febrero 15 de 2020. En el estadio El Campín, Millonarios F.C anotó 2 - 1 frenta a Boyacá Chicó en el marco de la quinta fecha de la Liga BetPlay I 2020. En la Foto: Cristian Arango (10). (Colprensa - Álvaro Tavera)

Gamero, quien se estrenó como técnico en 2003, alcanzó su séptima final el pasado domingo al clasificar a Millonarios luego de derrotar a Junior en Bogotá por 2-0.

