Willington Ortiz considera que James debe “pedir disculpas” tras sus críticas a Reinaldo Rueda

James Rodríguez durante el partido contra Venezuela por la fecha 1 de las eliminatorias a Qatar 2022. Foto: Colprensa.

En medio de la previa del partido que la Selección Colombia afrontará este jueves 17 de junio contra la Selección de Venezuela por la segunda fecha de la Copa América, siguen saliendo voces en torno a la desconvocatoria de James Rodríguez para disputar los compromisos con la ‘Tricolor’ y las recientes declaraciones del volante ‘10’ expresando su malestar.

Ahora el turno fue para un referente histórico de la Selección nacional: Willington Ortiz, quien habló en entrevista con Blu Radio sobre la situación y las actitudes de James. “Él como jugador importante que ha sido en la Selección, es lógico que se sienta mal y esté resentido . Él se puede sentir incómodo, pero el jefe es el técnico y tiene unos compañeros”. Sin embargo, el exfutbolista de América de Cali y Millonarios le dio la derecha a Rueda: “El jefe en estos momentos es el técnico”.

Según Ortiz, “James tiene que entender que sí hay un grupo que está en contra de él”, por ello, este aconseja que “debe salir a pedir disculpas” pensando en calmar las aguas de cara al futuro. No obstante, quien debe ser el primer mediador de existir alguna diferencia, es el propio Reinaldo:

“El técnico es el indicado para dialogar primero con el jugador y después con el grupo. Hacerle entender que lo más importante es el grupo y el país. Lo que necesitan es jugar bien y dar satisfacción. Reinaldo Rueda es muy inteligente; si se tiene que reunir con James, lo va a hacer”, concluyó.

El exfutbolista colombiano, Willington Ortiz. Foto: EFE

Cuadrado dejó claro que no hay polémica:

Tras haberse especulado sobre una posible ruptura al interior de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los referentes de la plantilla, decidió aclarar cualquier ‘polémica’ este martes 15 de junio a través de un Instagram Live.

El futbolista de la Juventus expresó que Rodríguez es clave para la ‘Tricolor’, y que esperan poder contar con él de cara a las competencias del futuro: “La prensa está hablando de lo que no es. Sabemos lo importante que es James para la Selección, la gran persona que es y el referente que es para la Selección”.

Adicionalmente, Juan Guillermo precisó que sus declaraciones luego de la victoria contra Ecuador fueron sacadas de contexto cuando dijo que “Nadie es más que todo el equipo, porque cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes”:

“No puedo creer tanto amarillismo, quiero aclarar lo que dije después del partido, que no tiene nada que ver con mi panita James. Lo que yo dije fue porque el profe había hecho muchos cambios. Dije que nadie era más importante que todos juntos, que todo el equipo, y era una información para los compañeros. Si nos salíamos del esquema, iba a ser difícil porque no habíamos jugado juntos antes”.

Juan Guillermo le puso fin a las especulaciones sobre la Selección y James. Instagram Live (@cuadrado).

James levantó las críticas por sus declaraciones:

Hace algunos días, el ‘10’ calentó los ánimos durante un Instagram Live en el que participó junto a Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, dos exjugadores de la ‘Tricolor’. “Es una decisión del cuerpo técnico. Yo no la comparto, porque me faltaron al respeto. Otra cosa es que te digan: ‘No cuento contigo porque no me gusta como juegas’”, aseguró Rodríguez.

De esta forma, James bromeó sobre su desconvocatoria para los partidos de eliminatoria contra Perú y Argentina, y la Copa América. “Acá estamos los ex-Selección Colombia”, declaró entre risas.

Recordemos que Reinaldo Rueda optó por no tener en cuenta al volante del Everton para que se recupere de manera exitosa luego de la gran cantidad de molestias físicas que ha sufrido en la última temporada: “Por ahí pasó toda la decisión, creo que no tiene ningún misterio. Es protegerlo, es cuidarlo, es proyectar el futuro inmediato nuestro y que él se salga de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones”.

DT. Reinaldo Rueda y James Rodríguez. Fotos: Colprensa.

