Desafío The Box: Madrid podría regresar al programa tras el retiro de Sofía por lesión

Después de que Sofía Acosta Bernal, del equipo Beta, se lastimara su rodilla izquierda en una prueba anterior, decidió – según se vio en el capítulo de este jueves 10 de junio - que era tiempo de dar un paso al costado en la competencia por su salud. “Creo que voy a tomar la decisión de parar. Yo soy del área de la salud y tampoco puedo dar este mensaje, mostrarles a mis pacientes cómo no hacer las cosas”, les comentó la deportista a sus compañeros de equipo.

Luego agregó ante las cámaras: “Soy consciente de mi lesión (…) me voy tranquila, me voy muy consciente de lo que está pasando y muy agradecida”.

Según las reglas del programa, cuando alguien se retira por una lesión su puesto es reemplazado por el último eliminado o eliminada. En este caso sería Madrid de Omega.

Es de mencionar que, esta situación ya había sido prevista por varios de los fanáticos del reality, pues cuando Laura Jiménez Madrid, llamada simplemente Madrid, quedó eliminada, muchos empezaron a especular con su regreso puesto que Sofía ya estaba lastimada para entonces.

Omega ya no existe como equipo

Ahora solo queda esperar si Madrid acepta volver. Aunque hay que tener en cuenta que, en los últimos capítulos se realizó un ‘Desafío de capitanes’. Pipe (Omega), Olímpico (Alpha) y Juan Manuel (Beta) lo dejaron todo en la cancha en una complicada prueba en la que quien terminara de último debería cargar con la responsabilidad de que su equipo dejara de existir. De este modo, Pipe no logró concluir el circuito y él y sus compañeros debieron decirle adiós a Omega, su equipo.

Fue así como entre Olímpico y Juan Manuel volvieron a conformar los equipos de Alpha y Beta, eligiendo en su mayoría, a sus anteriores compañeros más los que eligieron de Omega. De esta manera los competidores del equipo fucsia quedaron divididos entre los equipos sobrevivientes. Y, los Omega originales: Paola, Pipe y Karen fueron a parar a Beta, equipo al que pertenece Sofía. Sí se da el regreso de Madrid, la paisa se reencontraría con sus compañeros iniciales, pero en el equipo Beta y, también se llevaría la decepción de que Omega ya no existe como equipo.

Sobre esto empezaron a hablar Pipe y Karen en el último capítulo. “Madrid no sabe que hubo fusión, que Omega se desapareció y que nosotros estamos acá. Como ella no sabe, no sé si quiera venir porque tiene una forma de ser, que ella con los suyos es muy bien, pero le cuesta de entrada socializar. Es muy sociable, pero después de que tiene confianza”.

Por otro lado, este jueves 10 de junio – teniendo en cuenta que, el programa muy probablemente ya fue grabado en su mayoría – Madrid publicó una imagen de su equipo y escribió únicamente: “Gracias Omega”, como un mensaje de agradecimiento por haber pertenecido al ya extinto equipo.

Reacciones en Twitter:

