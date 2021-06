Con tiernas fotos y su propia cuenta de Instagram, Adhara Valdiri fue presentada en redes sociales

Por estos días, una de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo fue el nacimiento de Adhara, la segunda hija de la influenciadora, bailarina y empresaria Andrea Valdiri, quien había mantenido en vilo a sus miles de seguidores con el que, según muchos, fue un largo y casi que “eterno” embarazo.

A pesar de que la barranquillera mantuvo protegido el rostro de su bebé en el video que recién publicó en Instagram, y en el que reveló detalles sobre cómo fue su proceso de parto, Valdiri se animó y compartió una nueva publicación en la que reveló las dos primeras fotografías de la pequeña.

Envuelta en una cómoda cobija y con unos coquetos guantes de rayas está Adhara, de cuyo tierno y pequeño rostro resaltan sus mejillas rosadas y ojos dormilones. “Les presento la cosita más hermosa, Andrea Valdiri”, escribió su mamá en la publicación, que ya supera las 329.000 reacciones y 20.000 mensajes.

“Bendiciones, está hermosa”; “Ay Dios mío, es una bebé linda”; “Esa pelá salió con la boca apoteósica”; “Se escucharon las oraciones, no se parece al papá”; “Esa Beba es Valdiri 100 %. Qué genética tan bárbara”; “Ahorita la veremos feliz bailando con su mamá y su hermana”; “En dos minutos 1.678 seguidores, ya la bebé es emprendedora como su madre”, son algunos de los comentarios más destacados que dejaron en la fotografía de la bebé.

Y es que Andrea Valdiri, al igual que hicieron la exreina de belleza Valerie Domínguez y ‘El Pollo’ Echeverry, le abrió una cuenta de Instagram a Adhara tras su nacimiento. En la misma ya se contabilizan 96.100 seguidores, todo un récord en las redes sociales.

Allí, por el momento, solo hay una publicación. Se trata de un video de la bebé tapándose sus ojos con los guantes de rayas. “Hola tíos y tías, soy Adhara Valdiri”, dice el mensaje que la acompaña.

No han faltado los internautas que han intentado arruinarle el momento de amor que vive Andrea Valdiri mencionando al padre de Adhara, el cantante barranquillero Lowe León, quien fue criticado y rechazado en internet luego de quedara en evidencia que estaba viendo el partido de la selección Colombia mientras nacía su hija.

Ni siquiera el artista se ha pronunciado, razón por la cual han arremetido contra él sin cansancio. Por su parte, Valdiri ha recibido el apoyo de sus seguidores, los cuales le han asegurado que, “menos mal la niña no se parece a él”.

Vale recordar que, la relación entre estas dos personalidades barranquilleras ha pasado por ciertos líos. Lowe León incluso en días pasados subió un video de diez minutos explicando el por qué terminó con Valdiri. “La decisión de terminar fue unilateral. Decisión que tomé debido a un sinnúmero de circunstancias que no nos hacían compatibles para formar una familia”, dijo.

No obstante, el cantante ha denunciado que supuestamente Andrea Valdiri le cortó todo tipo de comunicación a pesar de que él sí se quiere hacer cargo de su bebé. “Hoy quiero sentar este precedente, desde el día uno he estado dispuesto a responder mi hija. Andrea cambió su celular, la mamá de Andrea me bloqueó y contacté a la hermana para decirles que estoy en disposición de dar todo por mi hija”, añadió.

Andrea Valdiri rápidamente se ha convertido en una de las influenciadoras con mayor número de seguidores en redes sociales. En días anteriores estrenó su faceta como emprendedora, con su propia línea de labiales ‘La Valdiri’.

SEGUIR LEYENDO