“Vamos a volver a cambiar pañales”: Cristina Hurtado se prepara para ser mamá después de 15 años

Este jueves 10 de junio, la reconocida presentadora colombiana Cristina Hurtado estrenó su canal de YouTube con un video que quizá será uno de los más vistos y conmovedores de su plataforma. En el mismo, anunció será mamá después de 15 años, una noticia con la que sorprendió no solo a su esposo José Narváez sino también a sus miles de seguidores.

La comunicadora se había mostrado muy emocionada en horas de la mañana, cuando invitó a los internautas a estar pendientes del lanzamiento de su canal a las 5:00 p.m., puesto que tenía que darles una noticia muy importante que desde hace varias semanas había mantenido en secreto.

Al inicio del video, la presentadora de ‘Guerreros, del Canal 1, dijo que se dará la oportunidad de mostrar su lado más “atrevido” en YouTube, ya que espera contar detalles exclusivos sobre su vida privada, su familia y de su día a día. “Vamos a abordar muchos temas y ustedes también pueden sugerirme sobre qué temas quieren que hablemos”, mencionó.

Luego, sin darle más vueltas al asunto, reveló la noticia de su embarazo, un hecho que, aseguró, le va a revolucionar su vida y la vida de su familia. “Es algo que va a cambiar radicalmente mi camino, mi horizonte, lo quería compartir con ustedes, lo he venido guardado durante meses, es un secreto, pero ya es momento de revelarlo”, mencionó.

Así las cosas, Cristina Hurtado reveló el video del momento en que le contó a su esposo, el reconocido actor José Narváez, que volverían a ser padres después de 15 años. Según se puede ver en el mismo, el también presentador no lo podía creer y, entre lágrimas y abrazos, se tomó unos minutos para procesar la noticia. “Vamos a volver a cambiar pañales”, dijo lleno de alegría.

“Han pasado 15 años, entonces no es tan fácil que a uno le digan vas a ser papá (...) No lo esperábamos, pero somos muy felices, creemos en el propósito infinito y maravilloso de Dios. ¡Vamos a tener un bebé! No sabemos si va a ser niño o niña, pero vamos a tener un hermoso hijo o princesa”, comentó Narváez en el video de YouTube.

En desarrollo...

