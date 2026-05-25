Colombia

Esposa de Armando Benedetti criticó la campaña de Iván Cepeda y la calificó como “falta de innovación”: “Se van a llevar una agria sorpresa”

Adelina Guerrero sorprendió en sus redes sociales al cuestionar a María José Pizarro y afirmar que repetir fórmulas no garantiza resultados en la recta final de la contienda electoral

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- crédito @Adeguerreroco - @SenadoGovCo/X
Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior Armando Benedetti, cuestionó la estrategia de campaña de Iván Cepeda - crédito @Adeguerreroco - @SenadoGovCo/X

Un nuevo intercambio político volvió a poner bajo la lupa la lectura de las encuestas presidenciales y la estrategia de campaña en la recta final hacia los comicios de primera vuelta que se llevarán a cabo el domingo 31 de mayo.

La discusión se reactivó tras la publicación de una medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), divulgada por la revista Cambio, y el posterior comentario de Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, que lanzó reparos sobre la campaña de Iván Cepeda.

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El sondeo ubicó a Iván Cepeda en el primer lugar con 33,4% de intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella con 30,9%, en una competencia estrecha en la parte alta del tablero electoral. La medición se realizó entre el 16 y el 22 de mayo, con 2.202 entrevistas presenciales, y mostró además a Paloma Valencia con 12,6%, en una posición distante respecto de los dos principales contendientes.

Los resultados reconfiguraron el escenario político a pocos días de la jornada electoral y abrieron una nueva ola de interpretaciones sobre la solidez de las candidaturas y la variación en las tendencias de apoyo.

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- crédito Iván Cepeda Castro/Facebook
La encuesta del Centro Nacional de Consultoría ubicó a Iván Cepeda en el primer lugar con 33,4% de intención de voto- crédito Iván Cepeda Castro/Facebook

María José Pizarro cuestionó la publicación de encuestas en la recta final

Desde el Pacto Histórico, la senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, cuestionó la circulación de encuestas en esta fase del proceso y el impacto que pueden generar en la percepción ciudadana. Su intervención se centró en la manera en que estos estudios influyen sobre el clima político en una contienda ajustada.

Pizarro advirtió sobre el efecto acumulado de la divulgación de sondeos y pidió cautela frente a su interpretación, por lo que en su mensaje, insistió en la necesidad de analizar con detenimiento los métodos utilizados antes de asumir los resultados como tendencias definitivas.

En su cuenta en la red social X escribió: “¿A qué responden estos sondeos a solo una semana de las elecciones? ¿Es una nueva estrategia de manipulación mediática para influir negativamente en el voto y contrarrestar los resultados de Invamer?“.

“¿Casualidad que salgan en cascada justo después de ver la Plaza de Bolívar reventar, a 8 días de los comicios y cuando la última gran encuesta nos arroja un 44,6%? No se dejen engañar. Salimos a ganar 31 de mayo🔥🗳️ (sic)”, concluyó la legisladora en su post.

María José Pizarro - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro cuestionó la circulación de encuestas y su posible influencia en la percepción ciudadana - crédito @PizarroMariaJo/X

Esposa de Armando Benedetti respondió a María José Pizarro con una crítica a la campaña de Iván Cepeda

En esa misma plataforma, Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió directamente a la senadora María José Pizarro con una crítica directa a la estrategia de la campaña de Iván Cepeda. Su pronunciamiento se enfocó en la necesidad de ampliar el alcance del mensaje político y revisar el enfoque de comunicación de cara al cierre electoral.

Guerrero cuestionó la narrativa de una posible victoria en primera vuelta y señaló limitaciones en la conexión con nuevos sectores del electorado: “Hay que dejar atrás la narrativa de ‘primera vuelta’ porque se van a llevar una agria sorpresa. Una campaña no se gana repitiendo las mismas fórmulas. El voto petrista ya lo tienen".

“¿Dónde está el voto nuevo? Hace falta innovación, emoción, más presencia en medios y una campaña que conecte de verdad con quienes aún no se sienten representados”, afirmó la mujer, en un mensaje que causó dudas sobre su orientación política.

Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, criticó la estrategia de campaña de Iván Cepeda y su alcance electoral - crédito @Adeguerreroco/X
Adelina Guerrero, esposa de Armando Benedetti, criticó la estrategia de campaña de Iván Cepeda y su alcance electoral - crédito @Adeguerreroco/X

Sus declaraciones introdujeron un nuevo matiz en la discusión sobre el desempeño de las campañas en el tramo final del calendario electoral, con énfasis en la capacidad de ampliar apoyos y ajustar la estrategia de comunicación.

Sin embargo, también dejó reacciones entre usuarios en redes sociales, que llamaron la atención sobre el hecho de que la esposa de Armando Benedetti cuestionara la campaña del líder del Pacto Histórico, pese a que el ministro mantiene afinidad política con esa misma aspiración presidencial, de manera indirecta dentro del marco institucional que lo rodea.

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