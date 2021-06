Koral Costa, la mujer que rumoran le montaría competencia a Yina Calderón con su negocio de fajas

En redes sociales se desató una nueva polémica relacionada con la reina de la guaracha Yina Calderón. Según se ha rumorado, una influenciadora estaría a puertas de montarle competencia a su exitoso negocio de fajas, además de copiarle algunas de sus ideas. Se trata de Koral Costa, esposa del famoso actor y modelo Omar Murillo e íntima amiga de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’.

Resulta que hace apenas un día, Koral Costa anunció con mucha emoción el lanzamiento de su nuevo emprendimiento: su propia línea de fajas ‘By Koral, la diva’. Tal y como expresó en el video que compartió, su deseo es exaltar la belleza de las mujeres con fajas para todo tipo de cuerpos.

“No importa cómo seamos, todas las mujeres somos hermosas y espectaculares. Voy a sacar faja para todo tipo de cuerpo, de contextura. ‘Diane & Geordi va a sacar el la ‘By Koral la diva’ para ustedes. Yo estoy contenta porque quiero darles lo mejor, porque quiero que ustedes se sientan más hermosas”, expresó la influenciadora.

Este anuncio fue aplaudido por la mayoría de los internautas, quienes le enviaron sus buenos deseos con varios mensajes. Pero, sin duda alguna, lo que más llamó la atención fue que la propia Yina Calderón comentó su publicación con unas inesperadas palabras: “Las fajas son un muy buen negocio mi Koral, lo que necesites a la orden”.

A pesar de esto, otras personas resultaron diciendo que Koral Costa le está montando una competencia directa a la exprotagonista de Nuestra Tele, quien ha logrado consolidar un exitoso negocio con estos productos para el cuerpo, y comenzaron a enviarle críticas y comentarios negativos por medio de sus mensajes internos en Instagram.

'Koral la diva' respondió a crítica por su empresa de fajas

Ha sido tanta la presión que ha recibido la esposa de Omar Murillo, que decidió pronunciarse en sus historias de Instagram para defender tanto su nombre como su emprendimiento. Incluso, aprovechó la oportunidad para mostrar pantallazos de algunos de los ofensivos mensajes que ha recibido, en los que se refieren a ella como “hambrienta” y “copiona” por querer llevar a cabo estos negocios.

Koral Costa aseguró que su intención no es hacerle competencia a nadie, porque esta no es la primera vez que emprende un negocio. “Son más los que me están apoyando, pero hay algunas personas, que son las más poquitas, ya haciéndome el desastre y ni han salido las fajas, apenas las están haciendo”, expresó en una grabación.

Así las cosas, la íntima amiga de Daneidy Barrera Rojas reveló que la empresa de ropa interior Diane & Geordi fue la que puso los ojos en su proyecto y le dio la oportunidad de apoyarla con su línea de fajas.

“Una empresa muy reconocida de este país con cobertura internacional se fijó en mi proyecto ‘By Koral, la diva’, que no es un proyecto de hoy ni de ayer. No le quiero hacer competencia a nadie, no me interesa”, indicó la influenciadora. “Yo estoy haciendo mi empresa de mis fajas, yo tengo empresa de bolis ya constituida, de pandebonos ya constituida, y ahora voy a sacar mis fajas porque es un proyecto que tengo hace tres años”, añadió.

Por último, Koral Costa pidió que cesen las críticas en su contra, asegurando que su único deseo es continuar trabajando en lo que le gusta sin hacerle daño a nadie.

“Qué tiene de malo que una persona quiera trabajar, qué tiene de malo que yo quiera sacar mi proyecto que hace tres años lo tengo ahí y no había tenido la confianza que yo dijera que quería hacerlo. Y esta empresa grande, porque es una empresa grande, me recibe mi proyecto y me dice: vamos a sacar tu proyecto ‘By Koral, la diva’, qué tiene de malo”, concluyó.

