Colombia

Informe del Gobierno Petro reveló por qué subió de precio la factura de gas en los hogares colombianos y en las empresas más pequeñas

Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos denuncia distorsiones en la estructura tarifaria y urge ajustar reglas para evitar que las familias más vulnerables paguen los desvíos del sistema

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Según Naturgas, el valor promedio por metro cúbico de gas natural ronda los $3.500, aunque esta cifra varía de acuerdo con la región, el estrato socioeconómico y la empresa prestadora - crédito Colprensa
Según Naturgas, el valor promedio por metro cúbico de gas natural ronda los $3.500, aunque esta cifra varía de acuerdo con la región, el estrato socioeconómico y la empresa prestadora - crédito Colprensa

Distorsiones en la formación de precios del gas natural Colombia repercuten en millones de usuarios residenciales y pequeñas empresas, con incrementos considerables frente al índice internacional. Así lo indicó, el 25 de mayo de 2026, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por medio de un informe denominado “Análisis de Formación de Precios del Gas Natural en Colombia: Mercados Primario, Secundario y Minorista”.

En el documento, el organismo sostiene que la estructura del mercado nacional y la creciente dependencia del gas natural importado trasladan los sobrecostos a los hogares y las pequeñas y medianas empresas (pymes), lo que motiva respuestas regulatorias para proteger a los sectores más vulnerables.

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La entidad advirtió que los precios del gas natural en el país son considerablemente superiores al referente internacional Henry Hub, como resultado de distorsiones estructurales en la formación de precios. El análisis oficial señala que los valores internos sobrepasan este índice en un 199%, impacto que recae, sobre todo, sobre trabajadores, familias y empresas reguladas. Frente al escenario, la entidad recomienda una reforma regulatoria para garantizar equidad y transparencia en el acceso al servicio.

El informe, elaborado con datos del Gestor del Mercado de Gas Natural de Colombia y 18 agentes productores para el periodo 2020–2026, determina que el mercado funciona bajo esquemas de libertad vigilada y negociación bilateral. Se fundamenta en referencias internacionales y no en los costos efectivos de producción o inversión nacional, elemento que amplifica las diferencias de precio.

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Además, explica que dichas prácticas mantienen precios internos hasta 199% superiores al del Henry Hub, lo que afecta a la demanda regulada. Frente a esto, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, expuso que “la Superservicios identificó que los precios en el mercado secundario superan sistemáticamente los del mercado primario. Ello revela que son los usuarios más vulnerables quienes absorben las señales de escasez del mercado mayorista”.

El funcionario sostuvo que, además, el diseño normativo traslada las señales de escasez esencialmente hacia los que tienen menor capacidad de negociación. La dinámica repercute en el gasto cotidiano de las familias y pymes.

Advirtió que, ante la persistente brecha, Colombia deberá promover ajustes legales y regulatorios. “La regulación tiene que avanzar hacia un modelo con mayor equidad y protección de los usuarios, no debería haber tanta discrecionalidad en la fijación de precios en el mercado”, puntualizó el superintendente. Añadió que “los precios deben estar, además, como lo he dicho el presidente de la República, atados a los costos de producción”.

Diferencias de precios y cifras del mercado de gas en Colombia

El análisis técnico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expone que, en 2026, los contratos interrumpibles en el mercado secundario alcanzaron un precio promedio de USD13,08 por millón de unidades térmicas británicas (mbtu). Los contratos firmes en el mismo segmento promediaron USD10,73 por mbtu.

En contraste, dentro del mercado primario, los interrumpibles tuvieron un precio medio de USD8,06 por mbtu, mientras que los firmes se situaron en USD8,60 mbtu.

La brecha afecta tanto a los distintos mercados como a los segmentos de consumidores. En 2025, la demanda regulada pagó en promedio un 48,9% más por el suministro de gas natural que la demanda no regulada. Aunque la diferencia disminuyó al 21,6% en 2026, la desigualdad se mantiene, lo que refleja problemas en el acceso y la metodología de formación de precios.

La autoridad recalca la necesidad de ajustar y transparentar los procesos de fijación de precios para que estos respondan realmente a las condiciones de producción nacional, limitando los sobrecostos para los usuarios esenciales.

Seguimiento específico de la Superintendencia al mercado de gas

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció acciones de seguimiento puntual, que incluyen:

  • Evolución del diferencial de precios entre los mercados primario, secundario y minorista y su impacto sobre los costos de abastecimiento de la demanda regulada.
  • Mecanismos de formación de precios utilizados por los agentes productores, con énfasis en la coherencia entre las referencias empleadas y los costos reales de producción e inversión nacional.
  • Concentración del mercado y la participación de los principales agentes —en particular Ecopetrol (63,15% de la producción), Hocol (14,66%) y Cneog (5,79%)— en la determinación de los precios mayoristas.
  • Operación y los márgenes financieros de los comercializadores en el mercado secundario, identificando prácticas que puedan generar distorsiones en la formación de precios en detrimento de la demanda regulada.
  • Disponibilidad efectiva de capacidad de importación de la terminal de la Sociedad Portuaria El Cayao (Spec LNG) para la atención de la demanda esencial, frente a la actual concentración de su capacidad en la asistencia de la generación térmica.
  • Cumplimiento en la calidad y oportunidad del reporte de información al Sistema Único de Información (SUI) y al Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia por parte de los agentes, incluidos los productores que no respondieron oportunamente a los requerimientos de la Superintendencia.
  • Evolución de la contratación bajo modalidades interrumpibles y su efecto sobre la estabilidad y continuidad del suministro para los usuarios finales.
Ecopetrol es clave para el mercado del gas en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
Ecopetrol es clave para el mercado del gas en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Recomendaciones regulatorias de la Superservicios

Sobre estos hallazgos, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios formuló a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a las entidades pertinentes del sector las siguientes recomendaciones regulatorias:

  1. Establecer mecanismos regulatorios de formación de precios costo-eficientes para el gas de producción nacional, que incorporen criterios de inversión, producción y operación, reduciendo la dependencia de referencias internacionales desconectadas de la realidad del mercado interno.
  2. Crear instrumentos de contención o techo de precios en el mercado secundario para la demanda regulada, de modo que los excedentes contractuales no se transen a precios que trasladen señales de escasez a los usuarios más vulnerables.
  3. Ampliar la disponibilidad efectiva de capacidad de la terminal Spec LNG para la atención de la demanda esencial —residencial, comercial e industrial—, limitando la concentración de infraestructura en el respaldo de unos pocos agentes del sector termoeléctrico.
  4. Incorporar el gas destinado a refinerías dentro de las declaraciones oficiales de producción y del mercado primario, con el objetivo de incluir al sistema volúmenes que en la actualidad están gestionados fuera del mercado regulado y así aliviar la presión sobre la demanda esencial.
  5. Fortalecer la transparencia y competencia en el mercado mayorista, con el refuerzo de los indicadores del Gestor del Mercado de Gas Natural en Colombia y al promover metodologías de precio verificables, auditables y coherentes con los principios de suficiencia financiera y eficiencia económica definidos en el régimen de servicios públicos domiciliarios.
  6. Impulsar el desarrollo de nueva infraestructura de importación de GNL —incluidos proyectos de Ecopetrol en Buga, Coveñas y La Guajira— y la reactivación de conexiones de transporte con Venezuela, con el fin de diversificar las fuentes de abastecimiento y reducir la dependencia de un solo punto de ingreso.
  7. Promover la eficiencia energética en grandes consumidores industriales y en el sector termoeléctrico, lo que favorece la sustitución del gas natural donde sea técnicamente viable, como estrategia para reducir la presión sobre la demanda agregada del sistema gasífero.
  8. Establecer mecanismos que aseguren que los agentes productores con participación relevante respondan de manera oportuna a los requerimientos de información de los organismos de inspección, vigilancia y control.
  9. Crear esquemas de protección y priorización explícita para la demanda esencial —usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales regulados— tanto en el acceso a la molécula como en las condiciones de precio, de modo que, en escenarios de oferta limitada, el segmento tenga mecanismos que garanticen el suministro prioritario y en condiciones tarifarias costo-eficientes. Con esto se puede evitar que sean los primeros en absorber señales de escasez del mercado mayorista o enfrentar restricciones al abastecimiento por la prioridad de otros segmentos de mayor capacidad contractual.
Es importante realizar el mantenimiento periódico de los registros del gas - crédito Vanti
Colombia tiene cerca de 11,9 millones de usuarios de gas natural, lo que equivale a más de 36 millones de personas beneficiadas y representa una cobertura nacional superior al 67% - crédito Vanti

Aumento de importaciones de GNL y concentración de infraestructura

El diagnóstico de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advierte que la autosuficiencia energética de Colombia se redujo, con un factor de autosuficiencia de 5,9 años para 2024.

La situación incrementó de manera abrupta las importaciones de GNL al país:

  • En 2023, las compras externas de GNL aumentaron 2.546% respecto a 2022. El incremento fue del 164,6% en 2024, con una reducción estimada de 20,7% para 2025, determinada por el comportamiento de las lluvias.
  • La infraestructura actual de importación se concentra en la terminal Spec LNG de Cartagena, que destina aproximadamente el 85 % de su capacidad al respaldo de tres centrales termoeléctricas: Tebsa, Termocandelaria y Termoflores.
  • Por esta razón, solo 75.000 millones de unidades térmicas británicas (gbtud) quedan disponibles para la demanda esencial, lo que pone en riesgo la seguridad energética de hogares y pequeños comercios.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mantiene un monitoreo estricto sobre eventuales prácticas contrarias a los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera en el sector. Si detecta irregularidades, el organismo ejercerá todas las facultades administrativas a su disposición para restablecer la equidad y la protección de los usuarios regulados.

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