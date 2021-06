El consejo de Maturana a James: “Hay momentos en la vida en los que hay que desaparecer un poquito”

James Rodríguez jugó su último partido el pasado 16 de mayo, en la derrota 1-0 de Everton frente a Sheffield United por la jornada 36 de la Premier League. Foto: Colprensa.

James Rodríguez ha sido uno de los focos de atención durante los últimos días. Tras confirmarse que el técnico Reinaldo Rueda decidió no convocarlo por los problemas físicos que arrastraba, muchas preguntas han surgido en torno a su verdadero estado de salud ya que, según el médico del Everton, equipo donde juega el colombiano, este sí podía disputar la Copa América con la Selección nacional.

En medio de la incertidumbre, Francisco Maturana, recientemente nombrado director de Desarrollo y fútbol formativo en Atlético Nacional, habló en entrevista con Semana sobre el momento que atraviesa James, y consideró oportuno que el ‘10’ se aleje durante un tiempo de la ‘Tricolor’ para que pueda volver recargado y mucho más fuerte:

“James tiene 30 años y no ha tenido problemas de lesiones graves, no lo han tenido que operar de rodilla ni ligamentos, son problemas musculares. En esta época, como buscan entrenadores personales, busque un médico personal; hay momentos en la vida en los que hay que desaparecer un poquito. Desaparezca y el día que aparezca vamos a tener James para cinco, seis años más. Los entrenadores no somos tontos y si tenemos un jugador que nos hace mejor, seguro lo vamos a tener”, expuso ‘Pacho’.

De igual modo, rechazó todos los señalamientos y críticas que se le han lanzado al futbolista colombiano, por ejemplo, tras la falta de minutos en el Real Madrid: “James es una persona que es un ícono de nosotros, como Catherine [Ibargüen] y Mariana [Pajón]. Tengo ciertos vínculos con algunos clubes y yo llamé a alguien importantísimo en Real Madrid para preguntarle qué pasaba con James y me contó lo que pasaba con James. Acá, cuando uno no sabe, hay licencia para decir sandeces e irrespetar”.

Eso sí, Maturana envió una reflexión a James, asegurando que este debe darle prioridad al equipo, al sistema colectivo, y no a las individualidades. “Ese partido con Uruguay le da un sentido a James en que la estructura es más importante que las individualidades. La estructura puede hacer mejor las individualidades. Si hay un día malo, la estructura lo puede arropar, no es cuestión de que soy más importante que la estructura”.

Francisco Maturana. Foto: archivo.

¿Posibilidad de volver al Real Madrid? Maturana no ahondó mucho en el tema y puntualizó que “cada uno es dueño de sus decisiones”; no obstante, sí rescató la importancia de saber elegir el mejor camino. “Este tipo de personajes son muy interesantes, por lo que tienen que hacer, pero muchas veces no saben lo que tienen que hacer. Esa es la magia del fútbol y de esas personas como James, muchos dicen qué tiene que hacer y no saben lo que tienen que hacer ellos mismos”, concluyó.

Rueda ‘espantó’ el misterio con James:

Luego de las especulaciones que han surgido sobre el tema James, Rueda volvió a disipar los rumores en rueda de prensa posterior al empate 2-2 contra Argentina por la octava fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Según el estratega, Rodríguez es muy importante para los planes de la ‘Tricolor’, por lo que necesitará tenerlo al 100% de cara a los próximos compromisos por las clasificatorias:

“Creo que está muy claro. Previo al comunicado de la Federación me reuní con James vía telefónica por los resultados de los exámenes y por lo que fue la revisión del intercambio de información entre el departamento médico de la FCF y el Everton, respecto a la actualidad de James y por eso la decisión de que debemos de cuidarlo”, manifestó el estratega nacional.

Y concluyó que “por ahí pasó toda la decisión, creo que no tiene ningún misterio. Es protegerlo, es cuidarlo, es proyectar el futuro inmediato nuestro y que él se salga de ese círculo vicioso de esa reincidencia en tantas lesiones”.

