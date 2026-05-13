Aunque es prohibido por la ley, embajadora de Colombia en Haití reveló que apoyará a Iván Cepeda: el candidato pidió investigar a la funcionaria

La diplomática señaló su respaldo a Cepeda en una entrevista con un medio caribeño - crédito Colprensa

Vilma Velásquez, embajadora de Colombia en Haití, quedó en el centro de la polémica tras declarar públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, líder del Pacto Histórico y uno de los principales favoritos para las elecciones del 31 de mayo de 2026.

La diplomática colombiana, en una entrevista concedida al medio local Metropole Radio y Televisión, destacó las capacidades del congresista oficialista para suceder en el cargo a Gustavo Petro, a partir del 7 de Agosto de 2026.

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“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (...) La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, indicó la funcionaria colombiana al citado medio de comunicación.

Durante la entrevista con el periodista haitiano Wendell Theodore, Velásquez describió a Cepeda como parte del “mismo Pacto Histórico” y manifestó la esperanza de que, si resulta electo en noviembre de 2026, pueda asistir a la semana de la integración cultural entre Colombia y Haití.

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Incluso, el comunicador le preguntó sobre la cercanía entre Iván Cepeda y el presidente Gustavo Petro. “¿Podemos decir que se trata del delfín del presidente Petro?”, interrogó. A lo que Velásquez respondió: “Es lo mismo. Él está con nosotros. Él está con el pueblo”.

El código disciplinario y la Constitución colombiana prohíben expresamente que diplomáticos hagan proselitismo o influyan políticamente. Las sanciones establecidas incluyen desde la remoción inmediata del cargo hasta la inhabilidad para futuros nombramientos, según la Procuraduría.

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Respuesta de Iván Cepeda

Tras revelarse estas declaraciones, el propio candidato del Pacto Histórico expresó su rechazo en una publicación hecha en su cuenta de X.

En su mensaje, Cepeda pidió a las autoridades competentes para que se indague a la embajadora colombiana en el país centroamericano, y remarcó su postura frente al proselitismo político en medio de la campaña presidencial.

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“De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular (...) Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”, escribió el candidato presidencial en la red social mencionada.