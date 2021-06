James Rodríguez volvería al Real Madrid y dejaría de ganar millones

El colombiano James Rodríguez. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Los rumores de que el jugador colombiano James Rodríguez vuelva al fútbol español cada vez se acrecientan más, luego del regreso de Carlo Ancelotti al Real Madrid. Además, se especula que el 10 de la Selección estaría dispuesto a rebajar su salario para volver al equipo que dirigió hasta este martes Zinedine Zidane.

Y es que las habladurías sobre este tema no solo son en Colombia, la prensa de España también ha emitido varios informes donde se asegura que el jugador nacional volvería a ese equipo europeo a cumplir su tercer ciclo.

Además, varios periodistas deportivos aseguran que que James Rodríguez podría dar fin a su misterioso contrato con el Everton y así regresar al equipo que, dicen, le costó lágrimas: el Real Madrid.

Sobre las condiciones salariales de Rodríguez, se dice que posiblemente si regresa al equipo español, ganará mucho menos de lo que factura actualmente en el Everton. Se estima que el colombiano se lleva unos 7,8 millones de euros anuales en el club de Liverpool y si llega al Madrid haría lo mismo que el director técnico, quien se ganaba 8 millones de euros en el Everton y pasó a seis en el Real Madrid.

Y es que Anceotti disminuyó de esa forma su salario para facilitar su llegada al equipo español, sobre todo, porque el Real tuvo que pagar una importante suma de dinero al Evertón por el traspaso.

Existen otros rumores que aseguran que el colombiano y su familia estarían pensando en migrar a España y así, se fortalece infundio de su llegada al equipo que más lo hizo ‘sufrir’. Sin embargo, recordemos que el contrato de James en el Real Madrid es un año, por lo que llegaría gratis al Everton, que es propiedad del famoso empresario Jorge Mendes.

Además, a principios de abril, el propio James dijo en una entrevista con ESPN que, de no haber sido porque el estratega italiano estuviera en el banquillo, él no hubiera tomado la decisión de llegar al Everton: “Lo diré con toda sinceridad que si Carlo no estuviera aquí, no habría venido. Lo diré con todo mi corazón, él fue una de las razones por las que vine”, expresó entonces.

James llegó al equipo inglés a principios de septiembre de 2020 tras una negociación que concluyó en 25 millones de euros y empezó a vestir la camiseta albiazul de los Toffees, después de hacer parte del Bayern Munich.

Por las dos temporadas que fue firmado el contrato inicialmente, recibiría, entonces, 14 millones de libras esterlinas, a los que podrían sumarse otras comisiones por objetivos internos o por los logros del equipo como llegar a campeonatos internacionales.

Celebrity Network, el portal que tasa el patrimonio de personajes públicos del mundo, reconoce que el jugador ha demostrado amplia cualidad y que ha hecho parte de algunos de los equipos más grandes del mundo. Según ese portal, James Rodríguez podría acumular una fortuna de 80 millones de dólares y un salario de 29 millones.

James Rodríguez también tiene amplia mercadotecnia, Daniel Habif, el reconocido coach mexicano, aseguró que se sintió sorprendido después de entrevista al futbolista colombiano en su programa Inquebrantables, durante el tiempo de pandemia de 2020, porque ese solo podcast lo puso en los más escuchados de Apple en español y el número uno en Colombia.

Además, la prensa internacional ha reconocido que las camisetas de los equipos donde juega el mediocampista colombiano, principalmente en sus tres últimos equipos, se incrementaron gracias a la presencia de James en sus nóminas.

