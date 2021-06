El CRIC denuncia que se estaría organizando un atentado contra la minga y el paro nacional

Show del Pulga Rodríguez tras el título de Colón: festejo con un vaso gigante, un pedido de homenaje al plantel y su frase más emotiva

“Muchos pueden decir ‘tienen premio por salir campeón’, pero no hay plata que valga para esto: la gloria no se compra. Hay que festejarlo de esa forma, no hay plata para comprar esta felicidad”, reflexionó el ídolo del Sabalero tras vencer a Racing