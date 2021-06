Rating 3 de junio: Partido de Perú vs. Colombia arrasó

LIMA. 03 de Junio 2021. La Selección Colombia enfrenta a la Selección de Perú en las Eliminatorias Copa del Mundo Estadio Nacional del Perú. (Cortesía - FCF)

Este jueves 3 de junio los fieles televidentes de las producciones de Caracol Televisión como: ‘Desafío The Box’, ‘La reina del flow 2’ y ‘Pedro, el escamoso’, no pudieron disfrutar de los nuevos capítulos, pues en su horario fueron transmitidos los partidos de Argentina vs. Chile y el esperado Perú vs. Colombia, encuentros que hacen parte de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

De este modo, con un puntaje de 22.2 el primer lugar del rating nocturno se lo llevó, como era de esperarse, el partido de Perú vs. Colombia, el cual quedó 0-3 con goles de Yerry Mina, Matheus Uribe y Luis Díaz. Con este marcador se inició la nueva etapa de Reinaldo Rueda al frente de la Selección Colombia.

“Fue un partido muy inteligente, que tenía una carga psicológica para las dos selecciones. El orden fue vital y la altísima concentración (...) Teníamos que tener buena disposición y solidaridad colectiva para tener el control del juego y buscar el resultado. Eso nos permitió salir con los 3 puntos. Fue muy equilibrado y parejo hasta el 0-1. Teníamos los once jugadores y esos minutos que estuvimos con la superioridad numérica dieron confianza”, dijo Rueda sobre el partido según lo reseñado por el portal Fútbolred.

El segundo puesto del rating fue para el partido Argentina vs. Chile con 13.9 puntos. Las selecciones quedaron empatadas 1- 1.

Ahora siguen en la lista del rating las producciones del Canal RCN. ‘Enfermeras’, protagonizada principalmente por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, obtuvo en esta oportunidad una puntuación de 7.3 y se ubicó en el tercer puesto. El día anterior, 2 de junio, había alcanzado 8.9 puntos.

Respecto de cómo ha sido su relación con sus compañeros actores, Diana Hoyos dijo este año en entrevista para ‘Yo, José Gabriel’: “Es un elenco maravilloso, pocas veces en esta carrera no se topa con elencos así, desde el principio todos le metimos alma, corazón y vida al proyecto. Todos creímos en el proyecto”.

Es de mencionar que, además de ser una talentosa actriz, Hoyos también tiene destacadas habilidades para el canto.

Le sigue en ubicación en el rating nocturno ‘Café, con aroma de mujer’, remake de la historia de 1994 que contó con Margarita Rosa de Francisco como protagonista. En esta versión es Laura Londoño quien encarna a ‘Gaviota’ y el actor cubano William Levy a ‘Sebastián Vallejo’. La producción quedó en el cuarto lugar con 7.2 puntos.

‘Lala’s spa’, protagonizada por la venezolana Isabella Santiago, quedó de quinta con 4.9 puntos. El resto del elenco lo componen Luly Bossa, Víctor Tarazona, Diana Belmonte, Zulma Rey, entre otros.

Finalmente, el sexto puesto fue para Noticias RCN.

Es de mencionar que, normalmente los primeros cuatro lugares del rating nocturno le corresponden a ‘Desafío The Box’, ‘La reina del flow 2’ – producciones que ocupan los primeros lugares’ – además de ‘Pedro, el escamoso’ y Noticias Caracol que se intercambian el tercer y cuarto lugar. Todas son producciones de Caracol Televisión.

