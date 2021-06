“Otra demanda”: ‘Epa Colombia’ se refirió al nuevo lío judicial en el que está envuelta

Epa Colombia.

La influenciadora y empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, se vio envuelta en un nuevo lío judicial a raíz de las declaraciones que realizó durante un live en Instagram con ‘La Valdiri’ cuando se refirió a su expareja, Lowe León, asegurando que este le caía mal.

“Su expareja que me cae re mal y me parece que es súper tonto, porque lo es, o sea, si yo fuera un man yo no hablaría mal de una mujer ni tampoco sabiendo que esa mujer de la que he hablado mal va a tener un hijo mío”, se escucha decir a Daneidy en el live.

Recientemente, a través de sus historias en la cuenta de Instagram, la empresaria se refirió a la nueva demanda que interpuso en su contra el artista, mencionando que no lo conoce, que ella no dijo su nombre y dejando en claro que quiere que escuchen sus canciones utilizando a sus seguidores.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como 'Epa Colombia', abrirá una peluquería al norte de Bogotá. Foto: Redes

“Ahora otra demanda, el ex de Andrea Valdiri dijo que yo había dañado su buen nombre, amiga quién dijo el nombre de él, yo no sé ni cómo se llama ese señor. Amiga, las personas no hayan cómo meterme a la cárcel y cómo quitarme dinero”, menciona la influenciadora en la primera parte del video.

Otra de las declaraciones que tiene en enredos judiciales a la creadora de las keratinas más exitosas del mercado, es el hecho de que cada vez que el cantante habla mal de la bailarina, saca nueva canción.

Tomado de Instagram @epacolombia

En otra parte del video, se escucha decir a Barrera que el artista es un poco hombre porque no responde, refiriéndose al hijo que espera con la barranquillera.

“Por qué en lugar de hacerme tanto daño, no responde, si tiene plata para una cosa pero para otra no, que poco hombre, amiga yo no sé de dónde quiere fama, qué quería amiga, dar a conocer sus canciones con mis seguidores, los que son reales, los que si me apoyan duro aquí en Bogotá”.

El cantante sorprendió a sus miles de fanáticos con un comunicado de prensa que reveló a través de sus historias de Instagram, en el que su casa representante mencionó que emprenderá acciones legales en contra de la empresaria Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’, por el delito de injuria y calumnia.

“Muva Legal, como firma que representa los intereses de Luis (Lowe) León, comunica que emprenderá todas las acciones legales pertinentes, entre ellas, una denuncia penal por el delito de injuria en contra de Daneidy Barrera (Epa Colombia) por las imputaciones deshonrosas que realizó a través de las redes sociales en las que denigra a nuestro representado, afectando su buen nombre, honra y reputación, a quien ya le hemos solicitado, de manera respetuosa, la retractación de sus comentarios injuriosos”, se lee en primer texto del comunicado oficial.

Tomada de Instagram @loweleon_





“Por otro lado, rechazamos fehacientemente las infamias, mentiras e imputaciones deshonrosas que intentan enlodar el buen nombre de Lowe León, quien se ha caracterizado siempre por la integridad de sus acciones y por ser una persona ejemplar”, agrega el documento en el que al final se afirma que llegarán hasta las últimas instancias judiciales.

Este fue el comunicado con el cual, el artista, a través de su cuenta de Instagram, se habría referido a la notificación de la demanda y, quién un día después de la transmisión entre Barrera y Valdiri, envió un mensaje de empatía y consciencia cuando se hablaba de las personas, debido a la situación que hoy en día enfrentamos como sociedad.

SEGUIR LEYENDO